Lunas heladas de los coches a primera hora de la mañana de este miércoles en la calle Hernando de Acuña de Parquesol. J. Sanz

El tiempo

El invierno se asoma a Valladolid con las heladas más severas desde febrero

Una masa de aire frío deja mínimas de hasta -4,5 grados y mantendrá el mercurio bajo cero hasta el fin de semana

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

Las lunas congeladas de los coches y el tímido manto blanco de escarcha que cubría los jardines de la capital a primera hora de la ... mañana de este miércoles evidenciaban el desplome de los termómetros registrado durante la madrugada anterior y que, por segunda vez en los últimos cuatro días, dejó las heladas más severas registradas desde el pasado mes de febrero. El mercurio descendió, en el caso de la capital, hasta los -1,5 grados y alcanzó los -4,5 y los -4,2 en Medina de Rioseco y Sardón de Duero, respectivamente, los picos más bajos alcanzados en el conjunto de la provincia.

