El invierno se asoma a Valladolid con las heladas más severas desde febrero

Las lunas congeladas de los coches y el tímido manto blanco de escarcha que cubría los jardines de la capital a primera hora de la ... mañana de este miércoles evidenciaban el desplome de los termómetros registrado durante la madrugada anterior y que, por segunda vez en los últimos cuatro días, dejó las heladas más severas registradas desde el pasado mes de febrero. El mercurio descendió, en el caso de la capital, hasta los -1,5 grados y alcanzó los -4,5 y los -4,2 en Medina de Rioseco y Sardón de Duero, respectivamente, los picos más bajos alcanzados en el conjunto de la provincia.

Son registros propios del invierno que llegan en los estertores del otoño fruto de la irrupción de una masa de aire gélido que garantizará heladas severas hasta el próximo fin de semana. Este aperitivo invernal se produce cuatro días después de otro que dejó las primeras heladas de la estación, y también las más fuertes alcanzadas en Valladolid desde principios de año, con un pico de -7 grados registrado en Sardón de Duero el pasado sábado (día 22) y otro de -2,8 en la capital, la temperatura más baja, en el caso de la urbe, desde un lejanísimo 19 de enero (-4,5 grados marcaron los termómetros ese día).

Este miércoles, a primera hora, volvió a helar con ganas, con esos -1,5 grados en la ciudad, la segunda mínima más baja desde el 2 de febrero (aquel día se alcanzaron los -2,2). Estos registros, con temperaturas más gélidas aún en el resto de la provincia, volverán a repetirse, al menos, hasta el próximo sábado. Pero, como contrapartida, el sol continuará brillando por el día para dejar máximas moderadas, las habituales para la época, que se situarán en torno a los diez grados hasta que concluya la semana.

Las previsiones auguran precipitaciones y temperaturas suaves para el minipuente de la festividad de la Inmaculada

Así que en adelante, tal y como recogen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), helará por las mañanas para después dar paso a tardes soleadas con temperaturas suaves. Esta situación de estabilidad, y de frío invernal a primera hora, cambiará, en principio, a partir del sábado por la tarde, cuando se esperan las primeras lluvias como aperitivo al cambio de estación que llegará en diciembre -el invierno meteorológico abarca los meses de diciembre, enero y febrero-, en cuya primera semana se auguran precipitaciones hasta el final del puente de la Inmaculada (8 de diciembre).

Las temperaturas, entre el domingo y el lunes, tenderán a subir, sobre todo, en el caso de las mínimas. No volverá a helar, en principio, desde entonces y a medio plazo, con registros matutinos que oscilarán entre los 3 y los 6 grados la semana que viene. Las máximas, en paralelo, subirán ligeramente el lunes y el martes para después estabilizarse rozando de nuevo los diez grados por las tardes, eso sí, con cielos cubiertos y riesgo de que se produzcan precipitaciones a lo largo de una semana que cerrará el minipuente del 8 de diciembre (el 6, también festivo, cae en sábado).

Un superávit hídrico del 22%

Lloverá sobre mojado, si se cumplen la previsiones, al inicio de diciembre después de un noviembre que ha cortado la sequía que protagonizó los cuatro meses anteriores (julio, agosto, septiembre y octubre), que fueron notablemente más secos de lo habitual. El mes que está a punto de concluir, sin embargo, suma ya un superávit hídrico del 22% con los 61,2 litros por metro cuadrado recogidos hasta la fecha en la capital (10,9 por encima de lo normal para el mes completo)... A expensas de las posibles precipitaciones, en forma de tormenta, previstas para el próximo sábado. Para el domingo (día 30) no se esperan, en principio, más lluvias.

El otoño, de vuelta a las temperaturas, se despedirá con un aperitivo invernal en cuanto a las mínimas para cerrar un mes de noviembre marcado por los vaivanes térmicos, con temperaturas notablemente más elevadas de lo habitual, con dos inusuales picos por encima de los veinte grados (21 se alcanzaron el día 12), durante la primera quincena y registros algo más fríos de lo normal a continuación. La jornada más fría del mes, y de la estación, fue la del pasado sábado, con una temperatura media de tan solo 2,2 grados (7,3 de máxima y -2,9 de mínima) en la capital. No hacía tanto frío en la capital desde principios de febrero.