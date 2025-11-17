Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid

Llega el invierno a Valladolid en pleno otoño. Es el momento de desempolvar la ropa de abrigo, aunque sin guardar el paraguas. Tras varios días ... encadenados de precipitaciones, la borrasca Claudia dará paso desde este martes a una masa de «aire ártico de origen marítimo» que provocará un desplome de las temperaturas y traerá consigo, además, cielos nubosos y lluvias débiles en el último tercio de la semana.

Descenderán tanto que los expertos del portal especializado Meteored tildan de «plenamente invernal» el ambiente que se vivirá no solo en Valladolid, sino también «en buena parte del país», con un «chorro polar» que puede incluso dejar nevadas en las principales cordilleras de la Península. De hecho, los climatólogos anticipan que ciudades como Segovia, Ávila o Burgos «podrían llegar a ver nieve».

Esta vaguada, asociada a los coletazos de la borrasca Claudia, se notará especialmente en la capital vallisoletana el miércoles, con temperaturas mínimas que rondarán los cero grados y máximas de 10 grados, si bien no será hasta el viernes día 21 cuando se registren heladas, previsiblemente de madrugada, con mínimas de hasta 2 grados bajo cero y temperaturas máximas que no rebasarán los 7 grados. Éstas serán «muy intensas» en zonas montañosas, con valores que podrían desceder hasta los diez o doce grados negativos, y con ciudades como Soria o Burgos que podrían llegar a los cuatro o cinco grados bajo cero.

La previsión meteorológica Martes 18 Mínima 2º, máxima 10º

Miércoles 19 Mínima 0º, máxima 10º

Jueves 20 Mínima 0º, máxima 8º

Viernes 21 Mínima -2º, máxima 7º

Sábado 22 Mínima -1º, máxima 7º

Este episodio marcado por un descenso térmico intenso y generalizado se acentuará, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), precisamente desde el viernes, pues se esperan chubascos y la cota de nieve estará en 700 metros.

De cara al fin de semana, en la ciudad se esperan lluvias fundamentalmente desde el sábado por la tarde, mientras que las temperaturas subirán ligeramente. Así, mientras el día 22 se prevén -1 grados de mínima y 7 de máxima, el domingo ascenderán hasta los 6 y los 12 grados, respectivamente.

En definitiva, se trata de una masa polar de aire frío que anticipará momentáneamente la llegada del invierno a toda España, en general, y a Valladolid, en particular, con una caída acentuada de las temperaturas y heladas y precipitaciones en la última parte de la semana.