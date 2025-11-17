El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El termómetro de la plaza de Zorrilla, este lunes por la mañana. Rodrigo Ucero

Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid

Una masa de aire ártico provocará un cambio drástico del tiempo desde el martes, con un descenso generalizado de las temperaturas, lluvias e incluso heladas

E. Esteban

E. Esteban

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

Llega el invierno a Valladolid en pleno otoño. Es el momento de desempolvar la ropa de abrigo, aunque sin guardar el paraguas. Tras varios días ... encadenados de precipitaciones, la borrasca Claudia dará paso desde este martes a una masa de «aire ártico de origen marítimo» que provocará un desplome de las temperaturas y traerá consigo, además, cielos nubosos y lluvias débiles en el último tercio de la semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

