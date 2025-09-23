Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín

La conductora implicada en el accidente en el que perdió la vida el pasado jueves (18 de septiembre) un motorista de 58 años en el ... cruce de San Agustín fue detenida y puesta después en libertad en calidad de investigada por un posible delito de homicidio imprudente.

Los hechos ocurrieron a las 19:17 horas en el transitado cruce de las avenidas de Zamora y Madrid (al inicio de la N-601), donde colisionaron el monovolumen que conducía la ahora investigada, un Citroën Xsara Picasso, y la moto en la que circulaba la víctima, una BMW F750 GS. El primer vehículo colisionó frontalmente (presentaba daños en el faro del lado del copiloto) contra el segundo y el piloto, que llevaba casco, se cayó y quedó tendido sobre la calzada. Murió allí mismo.

La conductora, que llegó a ser atendida en una ambulancia en el escenario del siniestro al sufrir un ataque de ansiedad, fue arrestada posteriormente por los policías locales y trasladada a la Comisaría de Delicias (Cuerpo Nacional de Policía) antes de pasar a disposición judicial ese mismo jueves.

El Juzgado de Instrucción número 4, que estaba en funciones de guardia ese día, ordenó después la puesta en libertad de la detenida, en calidad de investigada por un posible delito de homicidio imprudente, con las medidas cautelares de retirada del carné de conducir y del pasaporte para garantizar su comparecencia en sede judicial cuando sea requerida.

Los agentes, entre tanto, ultiman el atestado que tratará de determinar las circunstancias en la que se produjo el accidente en el que perdió la vida el motorista José Carlos Pastor, de 58 años y natural de Villasexmir, aunque vecino de la capital.

De su informe dependerá el futuro judicial de la conductora y de la causa abierta inicialmente contra ella por homicidio imprudente, según han confirmado fuentes policiales y judiciales antes de aclarar que la investigación permanece, por ahora, bajo secreto.

Tres fallecidos en doce días y ocho en 2025

El siniestro ocurrido el jueves en el cruce de San Agustín tuvo lugar ocho días después de que otra motorista, Natalia Molina, de 44 años, perdiera la vida en un alcance registrado en la VA-30, en su caso en el término de Arroyo, al borde de la capital.

A estas dos víctimas de la siniestralidad vial hay que sumar el fallecimiento de un joven de 22 años en una colisión frontal entre un camión y el turismo que conducía registrada en la madrugada del domingo en la carretera de Soria, a la altura de Traspinedo.

De manera que son ya tres los fallecidos en accidentes de tráfico en la provincia en un periodo de tan solo doce días. En lo que va de año son ocho, una más que en el mismo periodo de 2024, las víctimas registradas en accidentes en las vías interurbanas de la provincia vallisoletana.