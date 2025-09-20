El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Carlos Pastor de vacaciones en Puerto Banús, una semana antes del siniestro mortal. El Norte
Valladolid | Obituario

Villasexmir llora a José Carlos Pastor Álvarez: «La mejor persona que he conocido»

El motorista fallecido este jueves en la rotonda de San Agustín era un vecino, marido y padre ejemplar, que deja un vacío imposible de llenar en su pueblo y en su familia

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:28

En la tarde del pasado jueves, el pueblo de Villasexmir perdió a uno de los suyos en la rotonda de San Agustín de Valladolid. La ... noticia corrió rápido dejando helados a vecinos y amigos de la infancia. José Carlos Pastor Álvarez, de 58 años, había fallecido en un accidente de tráfico. Iba en su motocicleta y, pese a los esfuerzos del equipo sanitario, nada se pudo hacer por salvarle la vida. Hoy, la tristeza se palpa en cada calle de este pequeño pueblo torozano. Allí nació y creció, y allí volvía siempre que necesitaba recargar pilas. Su pueblo era su refugio. Llegaba siempre, con su sonrisa por bandera y saludando a todos. Era alguien muy, muy querido.

