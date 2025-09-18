El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro

Un fatal accidente ocurrido este jueves ha consternado a la comarca vallisoletana de Montes Torozos. El agricultor Luis Antonio Negro Laguna, de 61 años, perdió ... la vida tras ser atropellado por un tractor mientras se encontraba trabajando en una tierra de labranza ubicada entre las localidades de Adalia y Mota del Marqués. La fatalidad quiso que al volante del vehículo agrícola que desencadenó el suceso estuviera el cuñado del fallecido, Jesús Ángel Fernández Paniagua, que es el alcalde de Adalia y llevaba toda la vida compartiendo los trabajos en las tierras de labranza con el fallecido.

Una llamada a las 13:25 horas de este jueves alertó al 112 del suceso. Hasta el lugar indicado por el alertante, ubicado a unos dos kilómetros de Mota del Marqués dirección Adalia, se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, mientras que Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó un helicóptero medicalizado, al equipo médico de Mota del Marqués y una ambulancia de soporte vital básico. Pero el despliegue no sirvió para salvar a este vecino de Adalia.

Ampliar Cartel de inicio de poblado en Adalia, donde residía el fallecido. R. Jiménez

La muerte de Luis Antonio, al que se conocía como Toño, ha sido un mazazo para el pequeño pueblo de Adalia, en el que solo hay medio centenar de vecinos censados, tal y como reconoce emocionado el teniente de alcalde del municipio, Mariano Laguna. «Era una persona especial, muy carismática. Estaba siempre para echar una mano a lo que hicera falta y era trabajador como él solo», indica Mariano, que solo tiene buenas palabras para un vecino «al que se va echar mucho de menos en el pueblo porque siempre estaba pendiente de todas las necesidades que tenían lo vecinos, porque su cuñado era el alcalde y además vivía con él y con su hermana», indicó el teniente de alcalde.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno califican el suceso como accidente laboral y ese accidente acabó de la peor manera posible: con Luis Antonio fallecido en las tierras que con tanto esmero labraba junto a su cuñado. «Ellos dos estaban muy unidos. Siempre iban juntos a todos los sitios», recalcó ayer Mariano Laguna.

Donde también han sentido mucho el fallecimiento de este querido agricultor es en el pueblo vecino de Mota del Marqués, tal y como reconocía ayer el alcalde de este municipio, Gerardo Hernández. «Siempre venían juntos los dos cuñados a Mota a alternar, se llevaban muy bien. A Toño le conozco desde que éramos unos críos y la noticia ha sido muy dolorosa para la gente de aquí porque era una persona muy conocida», explicó el regidor de Mota del Marqués.