Camino que atraviesa las tierras en las que sucedió el trágico accidente laboral. R. Jiménez

Valladolid

El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro

El suceso acabó con la vida de Luis Antonio Negro, de 61 años, mientras trabajaba en el campo junto al marido de su hermana

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:18

Un fatal accidente ocurrido este jueves ha consternado a la comarca vallisoletana de Montes Torozos. El agricultor Luis Antonio Negro Laguna, de 61 años, perdió ... la vida tras ser atropellado por un tractor mientras se encontraba trabajando en una tierra de labranza ubicada entre las localidades de Adalia y Mota del Marqués. La fatalidad quiso que al volante del vehículo agrícola que desencadenó el suceso estuviera el cuñado del fallecido, Jesús Ángel Fernández Paniagua, que es el alcalde de Adalia y llevaba toda la vida compartiendo los trabajos en las tierras de labranza con el fallecido.

