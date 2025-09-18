Muere un motorista en un accidente contra un coche en la rotonda de San Agustín

Un motorista de 58 años ha fallecido esta tarde en la rotonda del San Agustín de Valladolid en un accidente en el que se han ... visto implicados la motocicleta BMW de 750 cc que conducía y un turismo.

Una llamada a las 19:17 horas alertó del siniestro al 112 y hasta el lugar se desplazó la Policía Nacional, la Policía Municipal y una UVI móvil. Un nutrido grupo de sanitarios se bajó de la UVI móvil y se encargó de realizar técnicas de reanimación cardiopulmonar al motorista durante unos minutos llenos de tensión, pero todos sus esfuerzos fueron en vano y el hombre falleció junto a un tapacubos del vehículo contra el sufrió el accidente, que presentaba un golpe en la parte delantera .

Mientras los sanitarios trataban de salvar la vida del motorista, el conductor del turismo sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendido por los sanitarios mientras decenas de curiosos contemplaban la escena desde las aceras.

Una vez que se certificó el fallecimiento del hombre, la Policía se encargó de tapar el cadáver con un biombo y se esperó a la llegada de un vehículo del Tanatorio El Salvador, que procedió a retirar el cadáver de la calzada cuando el reloj marcaba las 20.35 horas.

Sorprendentemente, la motocicleta del fallecido apenas sufrió daños y fue retirada por una grúa pasadas las 20:00 horas, al igual que el turismo. Mientras, los agentes municipales desplazados se afanaron en regular el tráfico y desviar a todos los vehículos que llegaban desde Laguna de Duero hacia la avenida de Zamora.

El siniestro, cuyas causas se investigan, se produjo a una hora en la que ese punto de la ciudad registra un incremento notable de la circulación por la la salida de muchas personas del trabajo, por lo que originó un importante atasco durante algo más de una hora.