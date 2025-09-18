El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La sanitarios atienden al motorista sobre el asfalto mientras la Policía Municipal regula el tráfico.

La sanitarios atienden al motorista sobre el asfalto mientras la Policía Municipal regula el tráfico. Rodrigo Ucero
Valladolid

Muere un motorista en un accidente contra un coche en la rotonda de San Agustín

Los servicios de urgencias de Sacyl solo pudieron confirmar el fallecimiento del accidentado, de 58 años, en el lugar de la colisión

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

Un motorista de 58 años ha fallecido esta tarde en la rotonda del San Agustín de Valladolid en un accidente en el que se han ... visto implicados la motocicleta BMW de 750 cc que conducía y un turismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

