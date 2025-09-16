El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La secretaria general de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, y el secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial de esa federación, Gorka López, este martes en Valladolid. Miriam Chacón / Ical
Siniestralidad

Los muertos en accidente laboral en Valladolid hasta julio ya son tantos como en todo 2024

UGT anuncia movilizaciones ante unas cifras «escalofriantes» y apunta a la precariedad y el incumplimiento de la ley como principales causas

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:43

«No podemos normalizar que no se vuelva del centro de trabajo a casa». La frase es de Gorka López, el secretario de Acción Sindical ... y Coordinación Sectorial de la Federación de Industria, Construcción y Afines (FICA) de UGT Castilla y León, y viene a cuento del aumento de la siniestralidad laboral este año. Los datos oficiales hasta julio son descorazonadores: 26 muertos en accidente y otros cinco in itinere, es decir, cuando iban de camino a su puesto o viceversa. En total 31 fallecidos en la comunidad, casi el 20% más que en el mismo periodo de 2024.

