Valladolid acabó 2024 con siete muertos en accidente laboral, tres menos que un año antes

Siete trabajadores, todos ellos asalariados, fallecieron en accidente laboral en Valladolid el año pasado. Son tres menos que en 2023, un triste consuelo porque ... nadie debería acudir a su puesto para morir. Una reflexión que comparte Javier Mielgo, el coordinador del Área de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Castilla y León, para quien «es trágico el hecho de tener que ir a trabajar y estarte jugando la vida o perderla, es algo que evidentemente nadie quiere y para lo que nadie se presenta voluntario». Pero es que además «es muy significativo», señala, que de esas siete muertes «tres fueron por infartos, el 43%».

Tres decesos causados por lo que se conoce como «patologías no traumáticas», que son las que «están asociadas al deterioro de las condiciones de trabajo: aumentos de carga, ritmos de trabajo, fatiga, estrés... Es decir, son consecuencia de la exposición a factores psicosociales y de su repercusión sobre la salud mental de las personas», explica Javier Mielgo. Un fenómeno «preocupante» que además «va en aumento y de manera muy rápida». Prueba de ello es la evolución que han experimentado en Castilla y León, donde «han pasado de representar el 36% de las muertes en 2020, al 56% en 2024. Un incremento muy notorio», certifica.

43% por infartos Tres de los siete accidentes laborales mortales que se produjeron en Valladolid en 2024 fueron por patologías no traumáticas, en concreto por afecciones cardiovasculares.

La estadística revela asimismo que tres de los ocupados que perdieron la vida en 2024 en la provincia pertenecían al sector servicios –se dedicaban al transporte, a labores de almacenaje y a la sanidad–, dos al campo, uno a la construcción y otro a la industria. Una distribución que lleva a Jesús Vara, el secretario general de UGT en la provincia, a recordar que en ocupaciones como «la hostelería, la alimentación y las grandes superficies» los empleados «están sometidos a mucha presión» debido a que «se ha aumentado el ritmo y la carga, con lo que esto conlleva de fatiga, estrés y ansiedad». De ahí que coincida en el mensaje de que «se está produciendo un deterioro de las condiciones de trabajo».

Vara lamenta que esta realidad, de la que vienen advirtiendo «desde hace mucho tiempo» y que «implica un deterioro de las condiciones de la vida familiar», no reciba la atención que merece. «Está claro que hasta ahora no se ha dado mucha importancia a la salud mental y creo que debemos dársela», sentencia rotundo. En la misma línea se expresa el coordinador regional del Área de Salud Laboral de CCOO, quien hace hincapié en que para poner freno a esta lacra «la evaluación de los riesgos psicosociales tiene que estar a la misma altura que el resto de las evaluaciones de condiciones higiénicas o de seguridad de las máquinas».

No es la única reivindicación de las dos centrales sindicales más representativas, que ponen asimismo el acento en la prevención. Es tremendamente importante que los trabajadores adopten todas las medidas necesarias para su seguridad, porque está en riesgo su salud y su propia vida», expresa el secretario general de UGT en Valladolid, quien además anima a «denunciar ante las organizaciones sindicales cualquier vulneración si no se atreven a denunciar ante el empresario». «En empresas grandes donde la representación sindical es más fuerte, curiosamente hay menos accidentes de trabajo», ironiza. Por eso pide más inversión a la patronal, y a la Administración le insta a intensificar el control «porque no puede mirar hacia otro lado».

Javier Mielgo, por su parte, recuerda que «la Ley de Prevención de Riesgos data de 1995 y entró en vigor en 1996», por lo que las compañías «han tenido mucho tiempo para actualizarse» y sin embargo esa regulación «se entiende de manera muy laxa». En este sentido, aboga por «hacer mucha difusión de la cultura preventiva, para que permeabilice a todos los estamentos de la empresa», y exige «más recursos para la autoridad laboral, para perseguir a las empresas incumplidoras que no disponen de esas evaluaciones de riesgos y que se saltan a la torera las consecuencias tan dramáticas que pueden tener».

14.242 siniestros en total

Siete muertos en el tajo en Valladolid en 2024 es una cantidad equiparable a la que se registró en 2016 y 2017 y está ligeramente por encima (una persona más) de la contabilizada en 2015, cuando fueron seis. Ahora bien, las cifras del resto de los ejercicios son demoledoras: diez empleados perdieron la vida en 2023, once en 2022, trece en 2018, la friolera de quince en 2020... Unos números detrás de los que hay personas con nombres y apellidos como Isidro Elvira, el agricultor palentino fallecido en Villalba cinco días antes de jubilarse; Reinaldo Cuéllar, el peruano que dijo adiós a sus planes de futuro en España en una zanja de las obras de la red de calor del barrio vallisoletano de Villa del Prado; Pablo Barrigón, el cigaleño al que se le cayeron encima unos tubos en La Mudarra...

En conjunto, el año pasado se produjeron 14.242 accidentes de trabajo en la provincia, el 2,1% menos que en 2023. Algo más de la mitad, para ser exactos 7.450 (el 52,3%), no precisaron baja. Sí que la requirieron los 6.792 restantes, de los que 881 ocurrieron 'in itinere' –en el trayecto de camino al trabajo– y 5.911 durante la jornada laboral. De estos últimos, 5.859 fueron leves, el 2,1% más; 45 graves, el 2,3% más, y siete mortales, lo que supone un descenso del 30% en relación a los diez fallecimientos que se habían anotado e ejercicio anterior.