Una ambulancia en una imagen de archivo. El Norte
Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia

El personal sanitario desplazado hasta el municipio no pudo hacer nada por la víctima, de 61 años de edad

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:24

Un varón de 61 años falleció a última hora de esta mañana tras sufrir una atropello por un tractor en la carretera VP-5604, a dos kilómetros de Mota del Marqués, dirección Adalia (Valladolid), según trasladó el Servicio de Emergencias 1-1-2.

A las 13:25 horas este centro recibió una llamada que informaba del atropello. El centro de emergencias informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Mota del Marqués y una ambulancia de soporte vital básico.

Si bien, en el lugar de los hechos, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

