Un coche patrulla de la Policía Nacional. Carlos Espeso

Detenido un 'sin techo' que se metió en una vivienda para pasar la noche

Rompió una puerta, con daños valorados en 600 euros

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:43

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la tarde del pasado miércoles en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de daños en una vivienda. Los hechos ocurrieron cuando uno de los propietarios del inmueble alertó a la sala del 091 que a través de las cámaras de seguridad observó como entraba un individuo desconocido.

Esta persona, según relató, observó como este individuo había pateado varias puertas, hasta que consiguió abrir una y acceder a la vivienda. Al lugar se trasladó una patrulla del CNP, que realizó una requisa por varios pisos, observando los daños visibles en las puertas, hasta que localizaron la que había sido abierta.

En una de las habitaciones del interior de la vivienda, localizaron tumbado en el suelo al varón que había sido visto a través de las cámaras. Este hombre carecía de domicilio y reconoció a los agentes que había accedido al edificio buscando un sitio donde cobijarse para pasar la noche.

La propietaria que acompañaba a los agentes se puso en contacto con la empresa que habitualmente realizaba el mantenimiento del edificio, que valoró los daños ocasionados en más de 600 euros. Por todo esto los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de daños y lo trasladaron a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

