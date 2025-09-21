Muere un joven de 22 años en un choque con un camión en Traspinedo
El conductor del camión resultó herido leve
El Norte
Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:27
Un joven de 22 años ha muerto durante la madrugada de este domingo 21 de septiembre en el choque frontal de su turismo con un camión en la N-122 a la altura del municipio vallisoletano de Traspinedo. El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las 3:40 horas. El conductor del camión resultó herido leve.
Este trágico siniestro en la N-122 se produce solo tres días después del accidente que acabó con la vida del motorista José Carlos Pastor en la rotonda del Colegio San Agustín de la capital vallisoletana.
En actualización
Los periodistas de El Norte de Castilla están trabajando para ampliar esta información
