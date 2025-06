Las carreteras de la provincia registran cuatro accidentes al día provocados por animales

No hay día sin accidentes provocados por animales en las carreteras de Valladolid. Ni uno. Más que nada porque la media, actualmente, se establece en ... unos cuatro, casi todos centrados en las primeras y últimas horas de sol. Para muestra el botón de este jueves. Quedamos con dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y en plena entrevista entra el aviso. No hay heridos, pero otra vez un animal se ha cruzado cuando un vehículo transitaba, en este caso, por la VP-3003, en el término municipal de Valoria la Buena.

La entrevista se paraliza para que los agentes acudan al lugar de la colisión y analizar, en esta ocasión, el primer siniestro con la fauna salvaje de Valladolid este 5 de junio. La llegada de los agentes certifica lo que se relataba en el aviso antes de iniciar el papeleo, documentación mediante. En esta ocasión, el conductor y único ocupante del coche relata que el impacto ha sido unos metros atrás, además de señalar que ha visto cómo el corzo herido seguía su camino por un campo de trigo.

Los daños del accidente eran palpables a simple vista. El parachoques delantero estaba resquebrajado y el conductor se encontraba a la espera de la llegada de la grúa ante la pérdida de algún elemento líquido.

Precisamente, lo sucedido en Valoria la Buena es el prototipo de accidente con animales en Valladolid. Se cumplieron todos los requisitos. Tuvo lugar a primera hora de la mañana, con un corzo implicado y el accidente se saldó sin heridos y con daños materiales. La única salvedad es que la VP-3003 no figura en el listado de las diez carreteras con más siniestralidad con fauna salvaje. «Realmente se dan en todas las vías de la provincia, sobre todo en las convencionales», apunta el jefe de las Unidades de Investigación en Seguridad Vial (UNIs) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Ramiro García.

Este agente atesora en su poder también un trabajo fin de máster en el que analizó el incremento de los siniestros viales con implicación de animales en Valladolid. Es una voz autorizada para analizar cifras preocupantes como que el 58% de los accidentes de 2024 fueron provocados por corzos, jabalíes..., que se saldaron con doce heridos. Ningún fallecido, según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico.

El jabalí dejó más heridos, aunque fue el corzo el que más accidentes ocasionó durante el año pasado

Las primeras horas de sol y las últimas concentran la mayoría de los choques, sobre todo en vías convencionales

En una radiografía genérica de la provincia, los datos reflejan que durante el 2024 se registraron 2.235 siniestros viales en Valladolid (1.907 con daños materiales y 328 con víctimas), en los que 1.113 estuvieron implicados animales (1.101 con daños materiales y doce heridos). En términos globales, más de la mitad de los accidentes estuvieron ocasionados por animales (58%). Una tendencia al alza, si se comparan con los últimos años, cuando se rozaba el 50%. Por ejemplo, en 2023 representa el 47% del total de los siniestros en la provincia de Valladolid.

El corzo, a la cabeza

En cuanto animales, el corzo sigue a la cabeza. 733 turismos sufrieron destrozos durante el año pasado por la colisión con este animal, seguido del jabalí (193), el zorro (49) y perros (48). También se atropellaron aves, ciervos, conejos, gato montés, liebres, lobos, tejones (22), caballos, ovejas..., si bien el que más heridos deja es el jabalí dada su peso y su corpulencia.

Y de tipo de animales a las carreteras con mayor número con daños materiales. Evidentemente influye si una vía es más transitada que otra, pero los números reflejan que la mayoría de los impactos se dan en carreteras que conectan la capital con el este de la provincia. De ahí que la A-11, hasta Peñafiel, sea la que acumule más en un mismo año (106), a lo que habría que añadir también los ocasionados en la N-122 (41), seguida de la A-6 con 58 siniestros a pesar de contar con cerramientos. Superan los 50 accidentes la A-62 (también cercada), la VA-40 y la CL-602 (Cuéllar-Toro).

Respecto a los meses, los de verano son los que más accidentes registran. 325 entre julio, agosto y septiembre, en lo que influye también el mayor número de desplazamientos. La excepción se encuentra en marzo con 36 siniestros. «Las zonas suelen coincidir con zonas arbóreas o que tienen cultivos herbáceos», agrega el teniente García.

Y ante esa realidad en las carreteras de la provincia, que azota de oeste a este (especial énfasis en esta parte), la recomendación del Subsector de Tráfico está clara si uno se topa con estos animales. Lo más importante, en lo que inciden los especialistas, es en no hacer ninguna maniobra brusca. Nada de volantazos. «Teniendo en cuenta los horarios de los accidentes, lo que deberíamos hacer es extremar la precaución. Reducir la velocidad. Y en caso de ver un animal, deberíamos, en la medida de lo posible, frenar. No se deben dar volantazos porque las consecuencias del accidente pueden ser peores. Más del 90% de este tipo de siniestros viales se resuelven con daños materiales, en los que no hay víctimas. Si pegamos un volantazo pueden generar lesiones para las personas», continúa García.

Medidas concretas a tener en cuenta y ante la dificultad de abordar el problema en un tiempo de reacción mínimo. Igual de relevante es no dar las luces o tocar el claxon. «Son animales salvajes y no sabemos cómo van a reaccionar. Si a uno le da tiempo a frenar, lo mejor es reducir la velocidad y pasar muy despacio», analiza el agente de la Guardia Civil.

Investigación

La problemática de los siniestros con animales preocupa a Tráfico y a la DGT desde hace años. Es una realidad que se muestra en continuos análisis e investigaciones de los titulares de las vías para evitar los siniestros. Hasta el punto de que Ramiro García, en su completo trabajo de fin máster, que se puede consultar en el Centro Universitario de la Guardia Civil, aborda la eficacia perdida de las señales de advertencia de animales en las carreteras. Se han puesto tantas que el conductor ya no las percibe, y por ende, desaparece el efecto que pueden llegar a producir. «Las tenemos por todas las vías porque hemos tenido accidentes en todas las carreteras. A pesar de todo, los titulares de las vías han innovado y colocan nuevas señales. Están las luminosas y otras que detectan animales con nueva tecnología. Había también una investigación de la Junta de Castilla y León con la Universidad de Salamanca que decía qué probabilidad había de que hubiera un animal en determinados tramos. Ahora todos somos más conscientes de esta situación. Incluso las obras nuevas de las vías contemplan en sus proyectos pasos para la fauna. Son soluciones que pueden ayudar a reducir esos porcentajes de siniestralidad», subraya Ramiro García.

Del susto del accidente a los trámites con seguros. Lo más recomendable es contar con la cobertura de siniestros en carretera con animales, pero la Guardia Civil destaca una labor que llevan haciendo desde hace más de un año y que ahorra, sobre todo, tiempo. Lo llaman la atención en diferido y consiste en ponerse en circulación cuanto antes sin ni siquiera la presencia de las unidades conocidas como de Atestados. Si no hay heridos ni se obstruye el tráfico, el propio conductor puede llamar al 112, indicar dónde ha tenido el suceso para que se lo trasladen a la Guardia Civil y tomar unas imágenes de lo sucedido. «Las compañías de seguro requieren la presencia de la Guardia Civil para que esa cobertura sea efectiva. Se puede hacer si nos desplazamos los agentes, pero también ofrecemos la posibilidad de una atención en diferido. En los accidentes que son de daños materiales y no haya afección al tráfico, si se llama al 112 se les explicaría que podrán sacar unas fotografías, luego llamaría Atestados y quedarían para formalizar la denuncia. Ese trámite sirve para los trámites con la compañía de seguros», refleja García, que pone como ejemplo el siniestro vial de Valoria la Buena. «No sabemos si tiene algún daño interno, pero por fuera el coche se veía bien. De esta forma, el conductor puede continuar la marcha y no tendría que esperar a nuestra llegada», concluye.