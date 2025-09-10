El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las Cortes reprueban a Quiñones, defendido por el PP y con Vox de perfil

Valladolid

Herida una motorista en una colisión con un coche en la VA-30

El accidente se ha producido a las 13:15 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 20

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:07

Una motorista de unos 30 años ha resultado herida tras colisionar con un vehículo en Valladolid. El accidente se ha producido sobre las 13:15 horas en la ronda VA-30, a la altura del kilómetro 20, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del siniestro y requería asistencia para la conductora de la motocicleta.

Noticias relacionadas

Ingresan en prisión provisional los cuatro detenidos de la banda del BMW

Ingresan en prisión provisional los cuatro detenidos de la banda del BMW

Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria

Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y una ambulancia de Sacyl, que ha atendido a la motorista herida, una mujer de unos 30 años que estaba consciente. Por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  3. 3

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  4. 4

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  6. 6 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía
  7. 7

    Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria
  8. 8

    Un joven resulta herido por asta de toro en el encierro de Portillo
  9. 9

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  10. 10

    Barón Rojo sobrevuela Valladolid con aires sinfónicos para su repertorio heavy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una motorista en una colisión con un coche en la VA-30

Herida una motorista en una colisión con un coche en la VA-30