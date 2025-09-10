Herida una motorista en una colisión con un coche en la VA-30

El Norte Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

Una motorista de unos 30 años ha resultado herida tras colisionar con un vehículo en Valladolid. El accidente se ha producido sobre las 13:15 horas en la ronda VA-30, a la altura del kilómetro 20, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del siniestro y requería asistencia para la conductora de la motocicleta.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y una ambulancia de Sacyl, que ha atendido a la motorista herida, una mujer de unos 30 años que estaba consciente. Por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.

