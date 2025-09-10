Herida una motorista en una colisión con un coche en la VA-30

ValladolidHerida una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
El accidente se ha producido a las 13:15 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 20
Valladolid
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:07
Una motorista de unos 30 años ha resultado herida tras colisionar con un vehículo en Valladolid. El accidente se ha producido sobre las 13:15 horas en la ronda VA-30, a la altura del kilómetro 20, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del siniestro y requería asistencia para la conductora de la motocicleta.
Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y una ambulancia de Sacyl, que ha atendido a la motorista herida, una mujer de unos 30 años que estaba consciente. Por el momento no ha trascendido si ha precisado traslado hospitalario.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.