Herido en un choque entre un camión y un coche en el polígono de San Cristóbal

El Norte Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

Un hombre, cuya edad no ha trascendido, ha resultado herido este miércoles al mediodía en un accidente de tráfico en el polígono de San Cristóbal de Valladolid. El siniestro se ha producido a las 14:09 horas a la altura del número 43 de la calle Aluminio, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de una colisión entre un camión y un turismo y ha solicitado asistencia sanitaria para un varón, que viajaba en el coche y que estaba consciente, mareado y dolorido.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, así como el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de soporte vital básico, que ha atendido al hombre herido.

Temas

Sucesos en Valladolid