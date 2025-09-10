El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cartel de la calle Aluminio de Valladolid. A. Mingueza

Valladolid

Herido en un choque entre un camión y un coche en el polígono de San Cristóbal

El accidente se ha producido este miércoles al mediodía en la calle Aluminio, a la altura del número 43

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:42

Un hombre, cuya edad no ha trascendido, ha resultado herido este miércoles al mediodía en un accidente de tráfico en el polígono de San Cristóbal de Valladolid. El siniestro se ha producido a las 14:09 horas a la altura del número 43 de la calle Aluminio, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de una colisión entre un camión y un turismo y ha solicitado asistencia sanitaria para un varón, que viajaba en el coche y que estaba consciente, mareado y dolorido.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, así como el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia de soporte vital básico, que ha atendido al hombre herido.

