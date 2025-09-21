El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

A la izquierda, un miembro de la banda del BMW se adentra en el estanco de Estépar. A la derecha, BMW calcinado en Corcos del Valle. El Norte

Así ha sido el verano delictivo de la banda del BMW en Castilla y León

Los cuatro robos en estancos de la región, dos en Burgos y dos en Benavente, supusieron un perjuicio de 38.000 euros»

Álvaro Muñoz
Pedro Resina

Álvaro Muñoz y Pedro Resina

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:29

Ya lo dice la Guardia Civil en sus atestados que «la delincuencia de la banda del BMW es una auténtica forma de vida». Y esa ... forma se ha puesto de manifiesto este verano en Castilla y León, donde los miembros de este prolífico grupo criminal han campado a sus anchas hasta el pasado 4 de septiembre. Dos meses de continuos asaltos a negocios de la región, principalmente en Valladolid, Palencia, Burgos y Zamora. Y si los hechos delictivos crecían en las noches del estío, las vigilancias y seguimientos de la Guardia Civil se intensificaban con el paso de los días.

