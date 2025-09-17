Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial

Ver presencia policial en la esquina de la avenida de Segovia con la calle Ebro, en el barrio de Delicias de la capital vallisoletana, no ... es extraño para los residentes en la zona. Tampoco les alertó ver el despliegue de la Guardia Civil el pasado 4 de septiembre cuando explotó la operación Rulpa III para desarticular por enésima vez a la banda del BMW. La investigación llevó a los agentes hasta ese punto, fronterizo con la barriada de Las Viudas, para rematar unas tediosas pesquisas iniciadas hace meses por la Benemérita.

En el quiosco Machote, cuyo nombre ha sido borrado recientemente de la entrada principal (solo quedan unas letras árabes), se cerró el círculo al dar con los sospechosos de dar salida a todos los enseres que los miembros del conocido grupo delictivo habían robado en sus asaltos de establecimientos del mundo rural de Valladolid, Palencia, Burgos y Zamora. De las imágenes facilitadas por el instituto armado se desprende que en el interior del local se vendían botellas de alcohol y cajetillas de tabaco, muchas de ellas escondidas entre bolsas de 'Jumpers', y que coincidían con las sustraídas semanas atrás en estancos de Burgos y Zamora.

Además de todos esos productos, en el interior de este considerado oficialmente ultramarinos de barrio se hallaron bastantes armas blancas y pistolas de fogueo, requisadas por parte de la Guardia Civil.

La historia se repite

El despliegue de la Guardia Civil recordó a lo vivido hace casi un año, en octubre de 2024, cuando la Policía Nacional cercó el negocio ante un registro que las fuentes oficiales tildaron de «rutinario». Sea como fuere y tras varias horas inspeccionando cada rincón, los agentes detuvieron a un hombre en intervención que se calificó como golpe a la conflictividad en Delicias.

La Policía detiene a un hombre en el ultramarino Machote en octubre de 2024.

De la tienda, ese día, se llevaron gran cantidad de cuchillos, navajas y machetes, algunas con filos de grandes dimensiones, así como un taco de pasaportes. También incautaron varias cajas de cartón, algunas de ellas con varios pares de zapatillas ante lo que podía ser un delito de falsificación o, como se ha visto ahora, tal vez de receptación.

A pesar de todo, el local no se ha cerrado de cara al público y este miércoles permanecía abierto con la entrada y salida de clientes.