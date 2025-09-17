El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presencia policial este miércoles en las inmediaciones del local de la avenida de Segovia. A. Mingueza

Valladolid

Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial

El quiosco registrado por la Guardia Civil, empleado para dar salida a los productos robados de la banda del BMW, aglutina varias intervenciones en los últimos meses

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:46

Ver presencia policial en la esquina de la avenida de Segovia con la calle Ebro, en el barrio de Delicias de la capital vallisoletana, no ... es extraño para los residentes en la zona. Tampoco les alertó ver el despliegue de la Guardia Civil el pasado 4 de septiembre cuando explotó la operación Rulpa III para desarticular por enésima vez a la banda del BMW. La investigación llevó a los agentes hasta ese punto, fronterizo con la barriada de Las Viudas, para rematar unas tediosas pesquisas iniciadas hace meses por la Benemérita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  9. 9 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  10. 10 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial

Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial