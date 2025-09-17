Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial

ValladolidUn establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
El quiosco registrado por la Guardia Civil, empleado para dar salida a los productos robados de la banda del BMW, aglutina varias intervenciones en los últimos meses
Valladolid
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:46
Ver presencia policial en la esquina de la avenida de Segovia con la calle Ebro, en el barrio de Delicias de la capital vallisoletana, no ... es extraño para los residentes en la zona. Tampoco les alertó ver el despliegue de la Guardia Civil el pasado 4 de septiembre cuando explotó la operación Rulpa III para desarticular por enésima vez a la banda del BMW. La investigación llevó a los agentes hasta ese punto, fronterizo con la barriada de Las Viudas, para rematar unas tediosas pesquisas iniciadas hace meses por la Benemérita.
En el quiosco Machote, cuyo nombre ha sido borrado recientemente de la entrada principal (solo quedan unas letras árabes), se cerró el círculo al dar con los sospechosos de dar salida a todos los enseres que los miembros del conocido grupo delictivo habían robado en sus asaltos de establecimientos del mundo rural de Valladolid, Palencia, Burgos y Zamora. De las imágenes facilitadas por el instituto armado se desprende que en el interior del local se vendían botellas de alcohol y cajetillas de tabaco, muchas de ellas escondidas entre bolsas de 'Jumpers', y que coincidían con las sustraídas semanas atrás en estancos de Burgos y Zamora.
Además de todos esos productos, en el interior de este considerado oficialmente ultramarinos de barrio se hallaron bastantes armas blancas y pistolas de fogueo, requisadas por parte de la Guardia Civil.
La historia se repite
El despliegue de la Guardia Civil recordó a lo vivido hace casi un año, en octubre de 2024, cuando la Policía Nacional cercó el negocio ante un registro que las fuentes oficiales tildaron de «rutinario». Sea como fuere y tras varias horas inspeccionando cada rincón, los agentes detuvieron a un hombre en intervención que se calificó como golpe a la conflictividad en Delicias.
De la tienda, ese día, se llevaron gran cantidad de cuchillos, navajas y machetes, algunas con filos de grandes dimensiones, así como un taco de pasaportes. También incautaron varias cajas de cartón, algunas de ellas con varios pares de zapatillas ante lo que podía ser un delito de falsificación o, como se ha visto ahora, tal vez de receptación.
El tabaco se encontraba escondido entre bolsas de 'Jumpers'
A pesar de todo, el local no se ha cerrado de cara al público y este miércoles permanecía abierto con la entrada y salida de clientes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.