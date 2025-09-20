Detenido por vender móviles por Wallapop y no enviar nunca el producto

El Norte Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo en Valladolid a un hombre como presunto autor de seis delitos de estafa online por utilizar plataformas de compraventa. Esto ha permitido esclarecer varios delitos de estafa cometidos a través de Internet, según informan fuentes policiales a Ical en un comunicado.

La investigación se inició tras la denuncia de una víctima que había intentado adquirir un terminal telefónico en la plataforma Wallapop. El comprador abonó 600 euros en la cuenta bancaria facilitada por el supuesto vendedor, sin llegar a recibir el producto. Tras realizar las averiguaciones, los agentes lograron identificar al titular de la cuenta bancaria receptora del dinero, constatando que la misma estaba vinculada a otras denuncias similares en diferentes puntos del territorio nacional. Todas ellas compartían un patrón común.

La organización insertaba anuncios de productos electrónicos y de telefonía a precios muy competitivos en plataformas de compraventa. Una vez que las víctimas se interesaban por los productos ofertados, debían previamente abonar los mismos en las cuentas bancarias facilitadas por los estafadores, si bien una vez pagados, los compradores nunca recibían los productos.

Según las pesquisas policiales, el individuo identificado actuaría como 'mula informática' dentro de una organización criminal especializada en estafas online. Su función consistía en recibir dinero de procedencia ilícita en su propia cuenta, y a su vez transferirlo a otras cuentas o ceder el uso de su cuenta bancarias a terceras personas, para que estos se beneficien del dinero obtenido de las estafas, todo ello a cambio de un pequeño porcentaje, o bajo promesa de otro beneficio, haciendo de las estafas y fraudes su modus vivendi.

Gracias a esta actuación, se han esclarecido un total de seis denuncias por hechos idénticos, con un perjuicio económico conjunto de 2.389 euros. Por ello, la Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones al realizar compras por Internet, especialmente en plataformas de compraventa entre particulares, y recomienda verificar siempre la fiabilidad del vendedor antes de efectuar cualquier pago.