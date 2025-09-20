Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14

El goteo de denuncias contra el médico de urgencias del Sagrado Corazón por abusos sexuales mientras pasaba consulta continúa a pesar de que ya hayan ... pasado meses desde su doble detención y su ingreso en prisión provisional. Aunque no se descarta que la cifra aumente, ya son 14 las víctimas, todas ellas vecinas de Valladolid y Burgos, que han sufrido tocamientos en su visita al facultativo. De igual manera, las mismas siguen compareciendo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 para ratificar sus denuncias, con una nueva citación, la última hasta el momento, para el próximo 26 de septiembre.

El caso de estas presuntas agresiones sexuales a mujeres, la gran mayoría jóvenes, se destapó a principios del mes de marzo de este año cuando una joven acudió de urgencia al Sagrado Corazón. Fue atendida por Omar Félix V. P. de unas dolencias en un pie, si bien denunció tocamientos innecesarios para la patología que presentaba. Esa situación derivó en una primera detención del facultativo de origen peruano, aunque quedó en libertad con cargos.

Su arresto salió a la luz pública y de ahí, tal vez, la segunda víctima se decidió a denunciar una situación similar, vivida con anterioridad y en el mismo centro hospitalario. Acudió tras caerse de un caballo. Presentaba dolores en una extremidad inferior, pero el facultativo «aprovechó» para auscultar el resto del cuerpo. Tras ese testimonio, Omar Félix fue detenido en Burgos, donde residía, y la jueza decretó su ingreso en un centro penitenciario. Esa segunda intervención policial se amplió con un registro domiciliario ante la posibilidad de que hubiera más personas afectadas.

El 'modus operandi' era similar en cada consulta, pues al parecer Omar Félix encendía la cámara de su móvil para iniciar la exploración a la par que daba el botón rojo para grabar a la paciente. Todo esto sin que ella se percatara de que estaba siendo filmada en su visita al médico. Asimismo, también le intervinieron seis móviles, dos discos duros, tres tablets, seis tarjetas de memoria, cinco ordenadores portátiles, dos cámaras de fotos, dos minicámaras y tres pendrives.

Con el paso de las semanas, el número de mujeres afectadas se incrementaba. Víctimas que acudían al Sagrado Corazón con distintas dolencias y en las que sufrían tocamientos. Dolor estomacal (tercera víctima), molestias en el pecho (cuarta) y una gastroenteritis, la quinta. Además, con una de ellas intentó contactar una vez fuera de la consulta.

Mientras se destapaban más afectadas en Valladolid, en otros centros de trabajo anteriores se empezaban a preguntar si podían haber sufrido esas prácticas. Así que la investigación se centró en Burgos al ser médico del Hospital San Juan de Dios en un periodo anterior. Y en efecto, más mujeres denunciaron prácticas sexuales abusivas.

Precisamente, Omar Félix V. P. llegó a España procedente de Perú (estudió allí Medicina) en 2014. Pasó por Burgos y continuó con el MIR en Valladolid en Neurocirugía del Hospital Clínico. Fue en el complejo vallisoletano donde tuvo el primer episodio polémico al colocar una cámara en uno de los vestuarios femeninos. Todo ello en 2016 y cuando aún estaba en el tercer curso de formación. Grabó a una médica cambiándose de ropa, si bien las imágenes no las llegó a difundir. Por estos hechos, Omar V. P. asumió la pena de un año de prisión, además de ser apartado de su puesto de trabajo en el Clínico.

Con antecedentes penales

Esos antecedentes penales, al parecer, no le impidieron trabajar, por ejemplo, en el centro San Juan de Dios de Palencia. Dejaba la sanidad pública para pasar a la privada. Estuvo destinado en la unidad de discapacidad leve hasta que en 2020 asumió la dirección técnica del centro palentino. Todo ello en plena pandemia, si bien de su etapa palentina no figura ningún incidente. «Para mí ser médico es una vocación, es algo que me encanta porque me gusta ayudar a las personas», llegó a afirmar en una revista interna de San Juan de Dios de Palencia, mientras apuntaba en esa misma publicación que estuvo a punto de ser veterinario.

Durante estos meses, Omar Félix, aunque en un principio se agarró a su derecho a no declarar, en junio se sentó ante la jueza para responder a las preguntas de su abogado. En su defensa, se escudó en un tratamiento farmacológico por una enfermedad, si bien en ningún momento fue preguntado por los hechos concretos y ante un reguero de víctimas que seguía en aumento.

El próximo 26 de septiembre la última víctima ratificará su denuncia ante la jueza

Con el paso de las semanas se solicitó su puesta en libertad del centro penitenciario. Petición denegada por la titular del juzgado ante el aumento de denuncias por unos hechos similares.

Natural de Chiclayo (Perú), Omar Félix V. P. se trasladó a Lima para iniciar sus estudios de medicina de familia en la capital del país. Conocimientos que amplió en un laboratorio francés como coinvestigador en una vacuna contra el dengue, de la que obtuvo, como él mismo apuntó en 2020, «una valiosa experiencia en estudios clínicos».