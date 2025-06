El médico investigado por abusos sexuales se escuda en una enfermedad ante la jueza

Álvaro Muñoz Valladolid Martes, 3 de junio 2025, 06:35 Comenta Compartir

Pasó a disposición judicial tras sus dos detenciones en el mes de marzo. Siempre se agarró a su derecho a no declarar, aunque eso no ... le sirvió para que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 no decretara su ingreso en prisión provisional ante la gravedad de los hechos a los que se enfrentaba. Todo eso hasta este martes, cuando en una nueva citación, ante el avance de la investigación y el incremento de víctimas, Omar V. P., el médico del Sagrado Corazón investigado por abusos sexuales, ha vuelto a los juzgados desde el centro penitenciario para volver a declarar.

Y en esta ocasión se ha enfrentado únicamente a las preguntas de su abogado para escudarse en un tratamiento farmacológico por una enfermedad, si bien en ningún momento ha sido preguntado por su letrado por los hechos concretos y ante un reguero de víctimas que sigue en aumento. Precisamente, el pasado viernes también declararon otras dos víctimas de Burgos y ya son más de diez las que han comparecido ante el juzgado en los últimos tres meses. Todas ellas han ratificado su denuncia y han asegurado haber sufrido tocamientos cuando iban a su consulta. La investigación se inició en el mes de marzo después de que una MIR, que acudió por una dolencia en el pie, sufriera tocamientos. Denunció los hechos por los que Omar V. P., de origen peruano pero afincado en Castilla y León desde hace aproximadamente una década, fue detenido, aunque quedó en libertad con cargos. Noticias relacionadas Detenido de nuevo por agresión sexual un médico del Sagrado Corazón El médico detenido del Sagrado Corazón: estudios en Perú y experto en dengue Esa primera víctima derivó en que más mujeres se atrevieran a dar a conocer lo que al parecer sufrieron cuando fueron atendidas por este médico. Llegó una segunda denuncia y un segundo arresto, lo que derivó en un registro de su domicilio en Burgos, así como en la intervención de un arsenal de dispositivos tecnológicos. Los mismos, tras un primer análisis, confirmaron que el médico del Sagrado Corazón grababa a sus víctimas alegando que encendía la linterna del móvil para una mejor exploración. Mujeres, la gran mayoría jóvenes, de Valladolid (Sagrado Corazón) y Burgos (Hospital San Juan de Dios) que iban al médico por cualquier tipo de dolencias y que al final sufrían agresiones sexuales. Dolores en las extremidades inferiores, ansiedad, dermatitis y diversas sintomatologías eran los síntomas que presentaban las víctimas. Así hasta llegar a las últimas testificales en las que el motivo, en uno de los casos, fueron erupciones cutáneas y picores en la piel. Además, con una de ellas intentó contactar una vez fuera de la consulta. El pasado viernes se ratificaron otras dos víctimas La UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid continúa con una compleja investigación, centrada principalmente en los teléfonos móviles intervenidos, en los que se han localizado al menos diez vídeos de seis víctimas. Con la investigación en curso aún, se han podido identificar completamente a las víctimas que aparecían en los vídeos, quienes ya han denunciado, tanto en Valladolid como en Burgos. Más de diez víctimas Ya hay más de diez víctimas, y de todas ellas existían grabaciones en el teléfono móvil particular del detenido dado que el dispositivo profesional no aporta nada en la investigación. Recientemente su letrado también ha solicitado la puesta en libertad de sus cargos, petición desestimada. Asimismo, en el procedimiento también figura como denunciado el Hospital Sagrado Corazón, mientras que el Colegio de Médicos acude como acusación popular. Omar V. P., antes de pasar por el Sagrado Corazón y después de estar como MIR en el Clínico, trabajó en los hospitales de San Juan de Dios en Palencia y Burgos. El investigado se trasladó, después de formarse en su Perú natal, a Castilla y León en 2014. Cambió su residencia a España para instalarse principalmente en Castilla y León. Pasó por Burgos (actualmente residía allí) y continuó con el MIR en Valladolid en Neurocirugía. Concretamente en el Hospital Clínico. Fue en el complejo vallisoletano donde tuvo el primer episodio polémico al colocar una cámara en uno de los vestuarios femenino. Todo ello en 2016 y cuando aún estaba en el tercer curso de formación. Grabó a una médica cambiándose de ropa, si bien las imágenes no las llegó a difundir. Por estos hechos, Omar V. P. asumió la pena de un año de prisión, además de ser apartado de su puesto de trabajo en el hospital vallisoletano.

