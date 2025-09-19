El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Adolescentes con sus teléfonos móviles. Valerio Merino

Récord de delitos y condenas de menores en Valladolid, que se incrementan un 29%

El número de sentencias y de infracciones penales juzgadas es el más alto de la última década, con las lesiones por arma blanca y los ilícitos contra la libertad sexual a la cabeza, según la memoria de la Fiscalía

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:47

2024 fue un año con récord en delincuencia juvenil en la provincia, con el mayor número de condenas y de infracciones penales cometidas por adolescentes, ... al menos en la última década, según los datos recopilados en la serie estadística, elaborada desde 2013. En Valladolid, los órganos encargados de la jurisdicción de menores dictaron sentencia contra 247 chicos y chicas de entre 14 y 17 años por un total de 409 delitos, en ambos casos con un incremento del 29% con respecto a 2023, cuando el número de penados que recalaron en algún régimen de internamiento ascendió a 193. En términos absolutos, la cifra no es tan significativa con respecto a la población total de menores, pero sí su evolución, sobre todo teniendo en cuenta la comparativa con el repunte experimentado a nivel autonómico y nacional, de un 3% y un 16%, respectivamente.

