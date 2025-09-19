Récord de delitos y condenas de menores en Valladolid, que se incrementan un 29%

2024 fue un año con récord en delincuencia juvenil en la provincia, con el mayor número de condenas y de infracciones penales cometidas por adolescentes, ... al menos en la última década, según los datos recopilados en la serie estadística, elaborada desde 2013. En Valladolid, los órganos encargados de la jurisdicción de menores dictaron sentencia contra 247 chicos y chicas de entre 14 y 17 años por un total de 409 delitos, en ambos casos con un incremento del 29% con respecto a 2023, cuando el número de penados que recalaron en algún régimen de internamiento ascendió a 193. En términos absolutos, la cifra no es tan significativa con respecto a la población total de menores, pero sí su evolución, sobre todo teniendo en cuenta la comparativa con el repunte experimentado a nivel autonómico y nacional, de un 3% y un 16%, respectivamente.

Atendiendo al perfil de los menores condenados, siguen siendo predominantemente varones, concretamente el 69%, que afrontaron 170 de las 247 sentencias que se dictaron en un año donde también se registró el mayor número de adolescentes condenadas, 77. Por edades y nacionalidades, es la franja de entre 15 y 16 años la que suma más de la mitad de las penas, casi todos ellos (205, el 80%) españoles.

Significativa es también la evolución en la última década de los delitos cometidos por los jóvenes de 14 años, cuando comienzan a ser responsables penalmente de sus actos, ya que desde 2013 se han duplicado las sentencias, al pasar de 22 a 45 condenados.

El dato permite intuir que cada vez se adelanta más la edad en la que comienzan a cometer delitos y así se constata en la Memoria de la Fiscalía de Castilla y León. Publicada la pasada semana, recoge las diligencias preliminares archivadas a menores de 14 años al no tener recorrido judicial por ser inimputables. Desde 2018 se han incrementado un 62%, con 172 sobreseimientos más, aumentando de 279 a 452. Un dato que preocupa entre las fiscalías especializadas y que vinculan al incremento de las infracciones penales cometidas a través de las redes sociales por el acceso cada vez más temprano a los teléfonos móviles y a los delitos de índole sexual, una práctica en la que se inician cada vez más jóvenes.

A este respecto, la estadística del INE recoge un total de seis condenados por delitos de índole sexual en la provincia durante 2024, que ascienden a 24 en toda Castilla y León. Se trata únicamente de los casos juzgados, ya que, según abunda el informe fiscal, fueron 76 las agresiones sexuales que se cometieron en toda la comunidad. De estas, 16 tuvieron lugar en Valladolid, donde la Fiscalía, recoge la memoria, «constata un aumento estadístico de la criminalidad en menores», con especial incidencia de los «delitos de lesiones y contra la libertad sexual».

En alusión a los primeros, se registraron un total de 33 en toda la provincia, unos casos muy influenciados por la «preocupante proliferación de bandas urbanas» de carácter latino, vinculadas a los Trinitarios y a los DDP (Dominican Don't Play), que durante 2024 protagonizaron un sinfín de incidentes en los que les fueron incautadas armas blancas de gran filo, desde machetes a espadas ninjas. Su auge se ha visto reflejado en los «numerosos internamientos» registrados durante el pasado año en el Centro de Menores Zambrana por peleas con armas, algo en lo que, explican, «subyace el incremento de los expedientes de reforma por lesiones».

Delitos de lesiones

El último de estos episodios tuvo lugar hace apenas dos días, durante la madrugada del 16 de septiembre en Nicolás Salmerón, donde dos grupos rivales se enfrentaron durante una trifulca tumultuaria que se saldó sin heridos de relevancia, a diferencia de otras ocasiones, pero con dos detenidos. Se trata precisamente del mismo punto donde se produjo otra reyerta que tuvo lugar en enero de 2024 y constituyó el punto de partida del auge violento de ambas organizaciones. Culminó en la Audiencia Provincial, con una condena de cinco años por un delito de tentativa de homicidio y otros dos años y medio por robo con violencia, después que el condenado, miembro de los DDP, golpeara en la cara con un machete a un trinitario al que causó graves lesiones, en una trifulca en la que hubo varios implicados, casi todos ellos menores de edad, a excepción del penado.

En términos absolutos, los ilícitos más numerosos cometidos por menores fueron los delitos leves contra las personas (99) y contra el patrimonio (47), seguidos, ya en los tipificados como graves, por los robos con fuerza, violencia, intimidación y hurtos, que suman todos ellos un total de 51.

En Castilla y León, los delitos de lesiones fueron los más numerosos en el grupo de los graves, pasando de 133 casos en 2018 a 289 el pasado año, mientras que las infracciones por resistencia a la autoridad crecen de 16 a 39. Aunque en menor medida, también suben los casos de conducción sin permiso, que ascienden un 58%, hasta los 79 en 2024 y los hurtos, que se incrementan un 9,3%. El resto de delitos deecaen, entre ellos los robos con fuerza (bajan el 5,2%), robos con intimidación (el 14,8%), tráfico de drogas (el 19%), violencia doméstica (-25,9%) y abuso sexual (-52,2%).