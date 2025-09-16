El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El machete, la espada ninja y la llave de tubo, junto a un pasamontañas, intervenidos durante la pelea. El Norte

Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid

Trinitarios y DDP se enfrentaron en una trifulca registrada en Nicolás Salmerón, escenario de anteriores encontronazos, en la que dos agentes resultaron heridos

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:47

Los hechos ocurrieron de madrugada en un escenario conocido por los agentes, como es la calle Nicolás Salmerón, donde dos grupos rivales, pertenecientes a bandas ... latinas (los sospechosos lucían su simbología habitual), se enfrentaron armados con armas blancas de dimensiones más que considerables en una «riña multitudinaria» que se saldó, por fortuna, sin heridos de consideración, pero en la que sí fueron detenidos dos de los implicados e identificado uno de los participantes.

