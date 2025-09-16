Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid

Los hechos ocurrieron de madrugada en un escenario conocido por los agentes, como es la calle Nicolás Salmerón, donde dos grupos rivales, pertenecientes a bandas ... latinas (los sospechosos lucían su simbología habitual), se enfrentaron armados con armas blancas de dimensiones más que considerables en una «riña multitudinaria» que se saldó, por fortuna, sin heridos de consideración, pero en la que sí fueron detenidos dos de los implicados e identificado uno de los participantes.

La pelea ocurrió a las 2:00 horas del martes en un esta céntrica bocacalle de la plaza de la Circular, en la que el año pasado otra trifulca con implicados de las mismas bandas -Trinitarios y Dominican Don´t Play (DDP)- se saldó con uno de ellos, un trinatario, recibiendo un machetazo en la cara de manos de un 'ddp'. En esta ocasión, y en el mismo marco, jóvenes de dichos grupos se enfrentaron verbalmente mientras dos de ellos sacaban a relucir nada menos que un machete de 47 centímetros de hoja y una catana (una espada ninja) de 48. Esta vez los heridos, por contusiones, fueron dos agentes municipales.

La oportuna, y rápida, llegada de las primeras patrullas de la Policía Local evitó males mayores y facilitó el posterior arresto en las inmediaciones después de una persecución a la carrera de los, en teoría, iniciadores de la trifulca, los dos jóvenes que portaban las citadas armas blanca, que fueron intervenidas; mientras que un integrante del grupo rival, en teoría, una de las víctimas, también fue identificado por su participación en la pelea y propuesto para sanción por portar una llave de tubo (una barra de hierro de 40 centímetros).

Los dos sospechosos, uno de los cuales arrojó la catana contra un agente, fueron capturados por policías locales tras una persecución a la carrera

La (presunta) víctima relataría después que se encontraba en Nicolás Salmerón -un local de esta calle es frecuentado habitualmente por Trinitarios- junto a dos amigos cuando, siempre según su relato, fueron abordados en actitud amenazante por otros dos jóvenes que portaban armas de grandes dimensiones (el machete y la catana). Así que el joven, prosiguió que había sacado una llave de tubo para defenderse.

El caso es que los implicados, cinco, en principio, estaban en plena trifulca cuando el bullicio fue escuchado por los agentes a bordo de una patrulla que pasó por las inmediaciones. Eran las dos de la mañana y los implicados, al ver llegar a los policías, salieron huyendo. Unos, los dos jóvenes que portaban las armas, lo hicieron por las calles San Luis y Asunción rumbo a Labradores y los otros, las (presuntas) víctimas, se fueron hacia la Circular.

Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie detrás de los dos jóvenes que llevaban las armas, a la que sumaron enseguida los integrantes de otras dos patrullas (una de policías uniformados y otra de paisano).

Y así consiguieron interceptar al joven que portaba la espada ninja a la salida del túnel de Labradores (del lado de Delicias). Allí uno de los policías sufrió una caída después de que el sospechoso arrojara hacia atrás (hacia él) la catana que portaba (de 68 centímetros de longitud y 48 de hoja), y que pudo ser incautada posteriormente. Instantes después, con el apoyo de agentes de paisano, lograron interceptar al joven, un chico de 18 años (en este 2025 cumplirá los 19), que fue detenido por, al menos, un delito de amenazas y otro de atentado.

Uno de los arrestados fue identificado gracias al alquiler de una 'biki' con la que emprendió la huida y que tiró en la calle

Los mismos agentes observaron también en las inmediaciones del paso subterráneo una bicicleta de Biki (el servicio municipal de alquiler) tirada en la calle y un testigo les informó de que había visto a un joven huir en ella y tirarla antes de perderle la pista en el entorno de Labradores. Después, con la ayuda de los técnicos del servicio municipal, comprobaron la identidad del joven que la había alquilado esa misma noche, que resultó ser un vecino de la cercana calle Nogal (perpendicular a Labradores).

De manera que se dirigieron a dicha vía y allí, en un agujero abierto por otras, encontraron al joven acurrucado. Este, al ver llegar a los funcionarios, «salió, se llevó la mano a la cintura e hizo además de sacar algo». Y por este motivo uno de los policías se lanzó hacia él y consiguió reducirle sin que llegara a sacar ese 'algo', que resultó ser un machete de 63 centímetros de longitud (47 de hoja). El sospechoso, de 18 años recién cumplidos, fue arrestado por los mismos delitos que su compañero de fuga. El agente, por su parte, también sufrió lesiones leves por contusiones.

Minutos después, esta vez en la plaza de la Circular, los agentes alcanzaron a un tercer joven, que reconoció su participación en la pelea, si bien fue el que relató que había sido víctima, junto a dos amigos, de la agresión por parte de los chicos que llevaban (y blandieron) el machete y la espada ninja. En su caso fue identificado e intervenida la llave de tubo que portaba. El joven justificó que se había visto «obligado» a sacar la barra de hierro, que se supone que llevaba encima, al ver cómo los agresores les amenazaban con las armas blancas.

De forma que la trifulca entre jóvenes integrantes de dos bandas latinas (Trinitarios y DDP), según han confirmado fuentes de la investigación, se saldó con dos detenidos, tres armas intervenidas y dos policías locales lesionados.

Intento de homicidio

Y todo en una calle como Nicolás Salmerón en la que el 7 de enero de 2024 se registró una más violenta trifulca en la que uno de los implicados, Amador F. K., miembro de los DDP, llegó a alcanzar en la cara con un machete a un joven 'trinitario' y le causó graves lesiones. El autor ha sido condenado este mismo año, en un fallo ratificado en julio por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a una condena de cinco años de prisión por un delito de tentativa de homicidio y a otros dos años y medio por otro de robo con violencia (por sustraer durante la trifulca, en la que hubo más implicados, cuatro patinetes eléctricos).

La capital esta siendo el escenario en los últimos meses (ya años) de distintas trifulcas con armas blancas entre jóvenes de dichas bandas latinas, o que lucen sus símbolos.

La última, en la que se intervinieron un sable y un machete, ocurrió el pasado 25 de julio en la calle UItramar, en las inmediaciones de la plaza de Juan de Austria y El Corte Inglés.