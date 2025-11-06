El fresado de Gamazo deja vía libre a su inminente reapertura entre reproches de PSOE y PP por la planificación de las obras

Los operarios han rematado ya el fresado de la calzada de la calle Gamazo, ahora repleta de cicatrices que marcan las zanjas abiertas en los ... últimos meses para renovar sus conductos de agua y saneamiento, y dejado así vía libre a su asfaltado e inminente reapertura al tráfico, que se producirá en cuestión de días (a lo sumo el 14 de noviembre). Antes, eso sí, deben concluirse los trabajos de Aquavall en la esquina de la plaza de Madrid con Miguel Íscar, donde están comprobando el estado de las nuevas redes y donde ahora se han abierto dos de los tres carriles de salida a la plaza de España.

En cuanto finalicen dichas tareas en la plaza de Madrid se procederá al asfaltado que pondrán fin a cinco largos meses de obras, y de corte a la circulación, de la calle Gamazo desde el acceso por la plaza de Colón y a los atascos en horas puntas que se vienen registrando desde el inicio de los trabajos, en un lejano 9 de junio, en los corredores alternativos por Muro y Dos de Mayo y por Estación.

Alberto Gutiérrez defiende que el corte de Estación «no tiene una gran afección en la movilidad» y afea a los socialista por criticar «solo las obras municipales»

Y precisamente el corte a partir de hoy de un tramo de la calle Estación, y del siguiente de Vía, que permanecerá cerrado al tráfico hasta el 19 de diciembre, ha provocado las críticas del PSOE hacia el Ayuntamiento por la, a su juicio, «absoluta falta de planificación» por cerrar Estación antes de la reapertura, en una semana como máximo, de Gamazo y el consiguiente cruce de reproches en torno a la planificación de las obras también desde el PP.

El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez (PP), ha acusado al principal partido de la oposición de «actuar como pollo sin cabeza en asuntos de tráfico» y les ha afeado que «critiquen obras municipales que ellos mismos han solicitado, como son las que se van a ejecutar para renovar las tuberías de agua potable en Estación y Vía, y no decir nada cuando se realizan por parte del Ministerio de Fomento, como es el caso de la VA-20 o las que en poco tiempo se van a ejecutar en la estación de tren».

El edil socialista Luis Vélez califica de «aberración que se solapen los dos cortes» sin esperar unos días a la apertura de Gamazo

El concejal socialista Luis Vélez, y titular de Movilidad durante la anterior legislatura, ha calificado de «aberración» que «se solapen los cortes de Estación y Vía con el de Gamazo sin esperar a su reapertura», en alusión a que las dos primeras son una vía alternativa de paso, y ha ahondado en que los cierres «son la prueba de que gobiernan sin rumbo y sin pensar en los ciudadanos ni en los sectores del comercio y la hostelería».

Vélez, además, ha apuntado que «si hubieran tenido sentido común habrían ejecutado las obras en Estación y Vía cuando se ejecutaron las vinculadas al paso peatonal de Padre Claret (abierto el 2 de julio de 2024)».

Alberto Gutiérrez, por su parte, ha defendido que «el corte de la calle Estación no tiene una gran afección a la movilidad y era una actuación necesaria, que tiene un plazo de ejecución de un mes y medio» y que, en su opinión, «no afectará de una manera importantísima, como dice el PSOE, ni a la movilidad ni a los comerciantes».

Sea como fuere, los trabajos en Estación y Vía han comenzado este jueves mientras en Gamazo están a punto de concluir las obras de cara a su reapertura, en principio, a lo largo de la semana que viene.