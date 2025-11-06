El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La calzada fresada, y lista para ser asfaltada, de la calle Gamazo. J. Sanz

Valladolid

El fresado de Gamazo deja vía libre a su inminente reapertura entre reproches de PSOE y PP por la planificación de las obras

Los operarios rematan los trabajos para asfaltar y reabrir la calle ante las críticas de la oposición por no aplazar hasta entonces el corte de Estación y Vía

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

Los operarios han rematado ya el fresado de la calzada de la calle Gamazo, ahora repleta de cicatrices que marcan las zanjas abiertas en los ... últimos meses para renovar sus conductos de agua y saneamiento, y dejado así vía libre a su asfaltado e inminente reapertura al tráfico, que se producirá en cuestión de días (a lo sumo el 14 de noviembre). Antes, eso sí, deben concluirse los trabajos de Aquavall en la esquina de la plaza de Madrid con Miguel Íscar, donde están comprobando el estado de las nuevas redes y donde ahora se han abierto dos de los tres carriles de salida a la plaza de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  2. 2

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  3. 3

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  4. 4

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  5. 5

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  6. 6 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  7. 7

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  8. 8

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  9. 9 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  10. 10

    Las obras cortarán mes y medio las calles Estación y Vía y suprimirán un centenar de aparcamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El fresado de Gamazo deja vía libre a su inminente reapertura entre reproches de PSOE y PP por la planificación de las obras

El fresado de Gamazo deja vía libre a su inminente reapertura entre reproches de PSOE y PP por la planificación de las obras