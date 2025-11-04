Las obras de la red de calor menguan y permiten la reapertura parcial de la salida sur de Parquesol

Cada vez es más difícil tener claro el diseño de los carriles cerrados y abiertos en torno a las obras de la red de calor ... que afectan al entorno de las calles Ciudad de la Habana y sus cruces con Juan García Hortelano y Enrique Cubero desde que comenzaron hace un mes en este punto neurálgico de Parquesol y que vienen, y así continúan, generando atascos considerables, sobre todo, para acceder al barrio. Pues bien. Los operarios han vuelto a mover las vallas y a cambiar los viales, otra vez, aunque en esta ocasión para reabrir parcialmente la salida hacia el sur y evitar el rodeo obligado en torno a la plaza Marcos Fernández que venía complicando también la circulación.

Los conductores cuentan desde ayer con un carril abierto en la calle Ciudad de la Habana, en el tramo que desde el pasado 14 de octubre estaba cerrado por completo, entre Juan García Hortelano y Manuel Azaña, por lo que pueden continuar la marcha, eso sí, siempre por un único carril desde Hernando de Acuña hacia la salida sur por Ciudad de la Habana (pasado Manuel Azaña), donde continúa habilitado el carril reversible de salida que obliga a hacer una 'ese' antes de continuar la marcha más allá de la también en obras intersección con Enrique Cubero.

El final de los trabajos de esta fase, que comenzó el 14 de octubre, se fijó para el próximo viernes

Esta reapertura, aunque parcial, permitirá aliviar el tráfico y, sobre todo, evitar el desvío alternativo para evitar el tramo cortado de Ciudad de la Habana, que obligaba a los conductores a rodear la plaza Marcos Fernández por un circuito de más de cuatrocientos metros entre semáforos por Amadeo Arias, Manuel Silvela y José Garrote Tebar. Ahora, aunque la señalización aún marca dicho desvío (es de suponer que se retirará), este mismo trayecto vuelve a ser lineal por Ciudad de la Habana entre Juan García Hortelano y Manuel Azaña.

Arriba, retenciones en el acceso a Parquesol por Ciudad de la Habana. Debajo, a la izquierda, el vial abierto de salida del barrio en Ciudad de la Habana, A la derecha, pasarela provisional para peatones por las obras en Juan García Hortelano. J. S.

El avance de las obras en esta parte de Parquesol, además, ha supuesto también en las últimas horas la reapertura, en sentido de entrada (hacia Hernando de Acuña), de los dos carriles de Ciudad de la Habana entre Manuel Azaña y Amadeo Arias.

Esta fase de los trabajos de la red de calor, cuyo despliegue viene sufriendo el barrio desde hace dos largos años, debería concluir, en principio, el próximo viernes (7 de noviembre). Eso, al menos, es lo que anunció el Ayuntamiento cuando informó de los actuales cortes, con su infinidad de variantes posteriores, que afectan a los mencionados cruces de Ciudad de la Habana y que cortan desde aquel 14 de octubre los accesos desde la misma hacia Juan García Hortelano y Enrique Cubero (a las dos se puede acceder y salir por el extremo contrario).

Lo que ha evitado la apertura parcial de la salida hacia el sur de Parquesol son los monumentales atascos que, sobre todo, en la hora punta de las dos de la tarde se vienen sucediendo por la reducción a un solo carril de la entrada al barrio por Ciudad de la Habana, entre Enrique Cubero y José Garrote Tebar. Allí las colas se suceden a diario desde que se habilitó el carril reversible, en la calzada habitual de dos carriles, para facilitar la entrada y salida por uno solo.