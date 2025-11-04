El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vehículos pueden circular por el carril de salida de la calle Ciudad de la Habana entre Juan García Hortelano y Manuel Azaña y por los dos de entrada hacia Hernando de Acuña. J. Sanz

Valladolid

Las obras de la red de calor menguan y permiten la reapertura parcial de la salida sur de Parquesol

El enésimo cambio de los cortes facilita ahora el paso por un carril de Ciudad de la Habana para evitar el rodeo por el cierre de Juan García Hortelano

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:41

Cada vez es más difícil tener claro el diseño de los carriles cerrados y abiertos en torno a las obras de la red de calor ... que afectan al entorno de las calles Ciudad de la Habana y sus cruces con Juan García Hortelano y Enrique Cubero desde que comenzaron hace un mes en este punto neurálgico de Parquesol y que vienen, y así continúan, generando atascos considerables, sobre todo, para acceder al barrio. Pues bien. Los operarios han vuelto a mover las vallas y a cambiar los viales, otra vez, aunque en esta ocasión para reabrir parcialmente la salida hacia el sur y evitar el rodeo obligado en torno a la plaza Marcos Fernández que venía complicando también la circulación.

