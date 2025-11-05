El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tramo inicial de la calle Vía pasado el túnel de la Circular, entre Padre Claret y Cistérniga. El Norte

Valladolid

Las obras cortarán mes y medio las calles Estación y Vía y suprimirán un centenar de aparcamientos

Los trabajos de Aquavall, que se solaparán con el corte de Gamazo, cerrarán el tramo entre Padre Claret y Cistérniga y obligarán a desviar el tráfico por la Circular

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Las obras, y los cortes al tráfico, volverán a afectar a las más que castigadas calles Estación y Vía a partir de este jueves (6 ... de noviembre). Y lo harán, en esta ocasión, para renovar las tuberías de agua potable en el tramo completo de este corredor, en el que solapan dichas calles, situado entre el cruce con Padre Claret y Bailarín Vicente Escudero, en el que se suprimirán durante las próximas seis semanas más de un centenar de plazas de aparcamiento para facilitar la labor de los operarios.

