Las obras cortarán mes y medio las calles Estación y Vía y suprimirán un centenar de aparcamientos

Las obras, y los cortes al tráfico, volverán a afectar a las más que castigadas calles Estación y Vía a partir de este jueves (6 ... de noviembre). Y lo harán, en esta ocasión, para renovar las tuberías de agua potable en el tramo completo de este corredor, en el que solapan dichas calles, situado entre el cruce con Padre Claret y Bailarín Vicente Escudero, en el que se suprimirán durante las próximas seis semanas más de un centenar de plazas de aparcamiento para facilitar la labor de los operarios.

No será un corte menor. Los trabajos, que se prolongarán durante un mes y medio (hasta el 19 de diciembre), obligarán a cerrar por completo a la circulación el tramo de la calle Estación que discurre entre Padre Claret y Cistérniga, por lo que toda la circulación se desviará por Padre Claret hacia la plaza de la Circular con la opción de retomar la calle Vía (hacia Vadillos y Batallas) saliendo a ella por Cistérniga. Pero hay más. Los trabajos afectan también al tramo siguiente, el inicial de la calle Vía, entre Cistérniga y Bailarín Vicente Escudero, que no se cerrará al tráfico, pero en el que se permitirá el paso por el espacio de los estacionamientos.

Ampliar Tramo que se cerrará al tráfico de la calle Estación, entre Padre Claret y Cistérniga, recogida en la web del Ayuntamiento. El Norte

De manera que a partir de este jueves, y hasta las puertas de la Navidad, no se podrá circular por Estación hacia Vía y se perderán a la fuerza las más de cien plazas de aparcamiento, de zona azul (en Estación) y disuasoria (en Vía), situada en el tramo en obras en el que se renovarán las redes subterráneas de abastecimiento a cargo de Aquavall.

Los vecinos, eso sí, podrán acceder durante las obras a los vados situados en el tramo que se cerrará la circulación de la calle Estación (entre Padre Claret y Cistérniga) y salir de nuevo de vuelta a Padre Claret para dar el citado rodeo, obligatorio para todos los conductores, hacia la Circular y Cistérniga y retomar después la calle Vía, según han informado este miércoles fuentes municipales.

La reapertura completa de Gamazo, pendiente del asfaltado de la calzada, está prevista para el próximo 14 de noviembre como fecha límite

Las obras se solaparán durante los primeros días con la fase final de los trabajos, también de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, que mantienen cerrada la calle Gamazo, cuya reapertura completa a la circulación está prevista para la semana que viene (14 de noviembre). Así que este corredor de Estación y Vía, que permite evitar Gamazo, y la ruta alternativa hacia el centro por Muro y Dos de Mayo, habitualmente atascada hacia la plaza de Madrid, permanecerá cortado al tráfico antes de llegar a la intersección con el paseo y el túnel de San Isidro, al menos, coincidiendo durante los próximos días con los trabajos en Gamazo. En esta última, eso sí, solo falta por asfaltar la calzada.

Las obras, en lo que a Estación y Vía se refiere, se ejecutarán y afectarán de manera diferentes a los dos tramos afectados. Así, en el primero, el de Estación entre Padre Claret y Cistérniga, la renovación de las tuberías de agua potable obliga a picar la calzada y por ello se cerrará a la circulación, dejando un pequeño espacio de entrada y salida para los vecinos que tengan garajes. En este tramo se suprimirán más de cuarenta plazas de aparcamiento de la zona azul.

Y en el tramo siguiente, el de la calle Vía, entre Cistérniga y Bailarín Vicente Escudero, las tuberías discurren por la acera y los estacionamientos del lado de las viviendas. De ahí que este tramo, que recogerá toda la circulación desviada con anterioridad y que se incorporará desde la Circular por la calle Cistérniga, se mantendrá abierto al tráfico, dando paso a los vehículos por la zona de aparcamientos del lateral de la vía. Allí, por dichos motivos, se suprimirán durante los trabajos cerca de sesenta plazas de estacionamiento disuasorio.

Más de dos años en obras

Las obras vuelven así a las calles Estación y Vía apenas un año después de que concluyeran, en diciembre de 2024, veinticuatro larguísimos meses de cortes y trabajos en distintos tramos de las mismas a cuenta de los trabajos de construcción del doble túnel para vehículos y el peatonal de Estación y Panaderos (abierto el 4 de agosto de 2023) y del paso peatonal de Padre Claret (inaugurado el 2 de julio de 2024); así como de la ampliación del paso para vehículos de Labradores (reabierto el 22 de enero de 2025).

El inicio de Estación, además, volvió a verse afectado el pasado verano por cortes que afectaron a un carril durante un mes, entre junio y julio, precisamente por las obras ahora finalizadas, a falta del asfaltado de la calzada, en la calle Gamazo.