Gamazo vislumbra su reapertura con más atascos por otro corte en la plaza de Madrid

Una legión de operarios municipales y de distintas subcontratas, además de un buen número de policías locales, se afanaban en la mañana de este lunes ... en despejar de coches y restos de las recién concluidas obras de renovación de las redes subterráneas de abastecimiento y saneamiento de la calzada de los tramos cortados desde hace cinco largos meses de la calle Gamazo (entre Estación y Colmenares y entre Galatea y la plaza de Madrid) y, también desde hoy, de la salida de la plaza de Madrid hacia la de España, Miguel Íscar y Duque de la Victoria. En este último punto se han cerrado dos de los tres carriles y reducido así la circulación procedente de Dos de Mayo a un solo carril con los consiguientes atascos en esta última vía en las horas punta.

Los trabajos, aunque con atascos e inconveniente añadidos también para el tránsito peatonal en todos los puntos en obras, afrontan así la recta final de cara a la reapertura completa de la calle Gamazo y de la salida de la plaza de Madrid a lo largo de los próximos días. Los obreros, de momento, están fresando por un lado la calzada de Gamazo mientras los trabajadores de Aquavall, la empresa pública que ha ejecutado los trabajos, reponen las aceras y cubren las zanjas abiertas para introducir las últimas tuberías subterráneas en la plaza de Madrid.

El plazo fijado para la reapertura completa del tramo entre las plazas de Colón y de España expirará el 14 de noviembre

Así que si todo va bien, y con un horizonte para la conclusión de los trabajos fijado para el 14 de noviembre (inicialmente se apuntó al pasado 17 de octubre), esta misma semana podrían iniciarse las labores de asfaltado de la calzada que permitirían poner fin a una intervención en la calle Gamazo y su interno que la mantiene cerrada a la circulación desde el 8 de junio y en la que se han invertido 400.000 euros para renovar tanto los colectores como los conductos de agua potable.

Pero, de momento, los conductores tendrán que armarse de paciencia a la hora de salir de Dos de Mayo hacia la plaza de Madrid. Allí, al margen del cierre del tramo procedente de Gamazo, se ha formado un embudo tanto por el lateral de la fuente (recién vaciada para su limpieza), con solo un carril abierto, como en la salida hacia el cruce de Miguel Íscar y la plaza de España, donde se han cerrado dos de los tres carriles y solo se mantiene abierto el más próximo a la entrada (abierta) al aparcamiento subterráneo.

Arriba, labores de fresado en Gamazo. Debajo, a la izquierda, la grúa retira un coche aparcado en la zona en obras. A la derecha, la pasarela para facilitar el paso de peatones en la plaza de Madrid. J. S.

Y allí han permanecido apostado durante toda la jornada los policías locales para regular la circulación durante las congestiones, que se sucederán en los próximos días, formadas en las horas punta de primera hora de la mañana y de la tarde. Los agentes, además, han tenido que tirar de grúa para retirar los vehículos que permanecían estacionados en el tramo cerrado al tráfico de la calle Gamazo, entre Estación y Colmenares, para despejar la calzada y facilitar el trabajo en curso con maquinaria pesada de fresado de la calzada.

«Las obras como tal de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento están finalizadas», confirman fuentes de Aquavall antes de apuntar a esta misma semana para la conclusión de su intervención en cuanto al cierre y hormigonado de las últimas zanjas abiertas en el tramo en obras de la plaza de Madrid, así como la reposición de los bordillos de las aceras afectadas, de cara a facilitar el posterior asfaltado de la calzada de Gamazo y la propia plaza de Madrid, es decir, del corredor completo para el tráfico entre las plazas de Colón y de España para su reapertura al tráfico.

Los peatones, en paralelo, disponen de dos pasarelas metálicas para cruzar por el transitado paso de peatones del final de la plaza de Madrid (al borde de la de España), del lado de la calle Miguel Íscar, para atravesar la calzada. Y, además, los trabajos de fresado, que han comenzado en la parte más próxima a Estación, desaconsejaban esta mañana transitar del lado de los números impares de la calle Gamazo. Y por el de los pares, a su vez, las obras de rehabilitación del hotel Felipe IV forman un pasadizo de poco más de un metro de ancho que también cercena el paso de los viandantes.

Con las luces navideñas a punto

Ampliar Luces navideñas instaladas en el tramo en obras de Gamazo. J. S.

Lo que sí muestra ya la calle Gamazo son las luces navideñas colgando de sus fachadas, que han sido instaladas en las últimas semanas por los operarios de la empresa Ximénez y que están listas para iluminar la vía cuando esté reabierta a la circulación y a tiempo del encendido de la iluminación en la ciudad previsto para la última semana de noviembre.

De manera que sí todo va bien, la calle Gamazo y todo su entorno recuperarán la normalidad en cuestión de días (puede que antes del día 14). Atrás quedarán cinco largos meses de obras que han supuesto un calvario, y una notable «bajada de las ventas», para los comerciantes y hosteleros de esta arteria fundamental para encauzar la circulación hacia el centro y de un considerable tránsito peatonal.

Los vecinos, de momento, tienen abierto un circuito de circulación para los vados por las calles Colmenares (de salida a Gamazo) y Galatea (para salir hacia Recoletos); así como la calle Perú. Y, por otra parte, continúan suprimidas las paradas de Auvasa, y sus líneas desviadas, situadas tanto en la calle Gamazo como en la plaza de Madrid (en este caso solo la del lado de la fuente de la línea 4). Todas ellas recuperarán la normalidad también con la próximo reapertura del corredor completo.