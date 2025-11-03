El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El embudo por el corte de dos carriles en la salida de Dos de Mayo a la plaza de Madrid hacia Miguel Íscar y Duque de la Victoria.

El embudo por el corte de dos carriles en la salida de Dos de Mayo a la plaza de Madrid hacia Miguel Íscar y Duque de la Victoria. J. Sanz

Valladolid

Gamazo vislumbra su reapertura con más atascos por otro corte en la plaza de Madrid

Los operarios cubren las zanjas y fresan la calzada para preparar el asfaltado de la calle después de cinco meses de obras

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:26

Una legión de operarios municipales y de distintas subcontratas, además de un buen número de policías locales, se afanaban en la mañana de este lunes ... en despejar de coches y restos de las recién concluidas obras de renovación de las redes subterráneas de abastecimiento y saneamiento de la calzada de los tramos cortados desde hace cinco largos meses de la calle Gamazo (entre Estación y Colmenares y entre Galatea y la plaza de Madrid) y, también desde hoy, de la salida de la plaza de Madrid hacia la de España, Miguel Íscar y Duque de la Victoria. En este último punto se han cerrado dos de los tres carriles y reducido así la circulación procedente de Dos de Mayo a un solo carril con los consiguientes atascos en esta última vía en las horas punta.

