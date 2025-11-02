El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras en la marquesina de la plaza de Vadillos. En detalle, vista aérea de la pérgola de la plaza del Carmen en Delicias. Alberto Mingueza
Valladolid

Jardines colgantes tapizarán marquesinas y cubiertas en Delicias, Vadillos y matadero

La nueva inversión en renaturalización urbana asciende a 125.000 euros y está financiada con fondos europeos

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:28

Comenta

Su instalación ha comenzado esta semana y está previsto concluirla antes de final de año. Aprietan los plazos de ejecución de los fondos Next Generation. ... El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha iniciado las obras de renaturalización urbana en cuatro nuevos espacios públicos dentro del programa Caminos de la Biodiversidad, la misma iniciativa que pretende «humanizar» la VA-20 con áreas verdes o que está transformando el Cerro de San Cristóbal en un parque con sendas para el paseo.

