Jardines colgantes tapizarán marquesinas y cubiertas en Delicias, Vadillos y matadero

Su instalación ha comenzado esta semana y está previsto concluirla antes de final de año. Aprietan los plazos de ejecución de los fondos Next Generation. ... El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha iniciado las obras de renaturalización urbana en cuatro nuevos espacios públicos dentro del programa Caminos de la Biodiversidad, la misma iniciativa que pretende «humanizar» la VA-20 con áreas verdes o que está transformando el Cerro de San Cristóbal en un parque con sendas para el paseo.

Con una inversión de 125.000 euros, de la que el 83% está financiada con dinero de la UE aportados por el Ministerio de Transición Ecológica –el Consistorio aporta el 17% y abona el IVA– la intervención tendrá lugar en dos marquesinas de Delicias y Vadillos, así como en las cubiertas del Espacio Joven Zona Sur y la piscina climatizada Benito Sanz de la Rica, ambas en la zona dotacional del antiguo matadero, donde se ubican también las instalaciones del LAVA.

En el caso de Delicias, han sido elegidos los dos módulos de la pérgola de la plaza del Carmen, un espacio céntrico del barrio con mucho movimiento de vecinos a diario. Esta estructura está formada por unos pilares de hormigón sobre los que se asienta una techumbre de vigas metálicas cruzadas. Debajo hay varios bancos. El proyecto contempla cubrir toda la parte alta con un tapiz verde e incluir macetas con plantas trepadoras para reverdecer el área de descanso.

Ampliar Piscina climatizada en el antiguo matadero. Alberto Mingueza

La misma idea se replicará en la cubierta ondulada de la plaza de Vadillos, donde ya ha comenzado la obra y se ha instalado un andamiaje para revestir su cara superior y ajardinarla a continuación. El responsable de la concejalía, Alejandro García Pellitero, explica que se utilizarán especies arbustivas y tapizantes con una necesidad de riego moderada y alta resistencia. A eso se sumarán otras en enredadera para que las estructuras luzcan esa renaturalización y que los viandantes puedan apreciarla. Que no se quede solo en la techumbre.

Este tipo de instalaciones ya tienen precedentes en la marquesina de plaza de España y en la del Mercado del Campillo. Su resultado no ha sido todo lo satisfactorio que se esperaba al haberse producido filtraciones que han afectado a las cubiertas de ambas dotaciones.

El edil de Medio Ambiente acota que «han pasado muchos años» desde estas intervenciones y «las técnicas de instalación han mejorado» de manera ostensible. «Además, el tipo de vegetación que se va a poner va a necesitar menos riego, lo que se busca también es ser más eficientes en el uso del agua», aclara. El coste de ambas obras en Delicias y Vadillos asciende a 38.000 euros.

Es historia ya que durante los dos mandatos del PSOE y Toma la Palabra el entonces concejal del PP Carlos Paramio, el mismo que fotografiaba los contenedores de basura llenos para arremeter contra la suciedad en las calles, fue muy crítico con este tipo de intervenciones, en concreto con la mediana verde del Paseo del Hospital Militar, los toldos de la calle Santa María o con esos macetones con escasas plantas que siguen colocados en algunos puntos del centro. Su cuenta de X, antes Twitter, dejaba constancia de ello casi a diario, algo que ahora ya no ocurre.

Y sombra en Pinar de Jalón

A los dos conocidos elementos del mobiliario urbano de Delicias y Vadillos, se sumará el ajardinamiento de las cubiertas del Espacio Joven Zona Sur y de la piscina Benito Sanz de la Rica, ambas en la zona dotacional del antiguo matadero, donde se ubican las instalaciones del LAVA. En total, el tapiz verde se instalará en una superficie de 190 metros cuadrados. La intervención tiene un coste de 90.497 euros.

García Pellitero explica que dentro de estos proyectos también se barajó actuar en doce marquesinas de Auvasa del barrio de Rondilla para cubrirlas con vegetación. Sin embargo, los estudios técnicos de la compañía de transporte lo desaconsejaron, ya que las estructuras de las paradas no iban a soportar el peso. El concejal avanza que el Ayuntamiento tiene intención de intervenir en la plaza del Everest, en Pinar de Jalón, un espacio sin sombra que cuenta con una pérgola a la intemperie. De momento, se va colocar cañizo para posteriormente instalar una cobertura vegetal.

La última intervención de este tipo en la ciudad ha sido la instalación de parte del jardín vertical del antiguo Corte Inglés de Constitución en la sede de CaixaBank, situada en la confluencia de las calles Regalado y Teresa Gil, una esquina que ha reverdecido este punto de manera muy llamativa.