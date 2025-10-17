El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las obras en la calle Gamazo, a la altura de la plaza de Madrid, donde continuarán este lunes.

Las obras en la calle Gamazo, a la altura de la plaza de Madrid, donde continuarán este lunes. Aida Barrio

Valladolid

El cierre de la plaza de Madrid alarga un mes la «agonía» de comerciantes y vecinos por el corte de Gamazo

La nueva fase se desarrollará hasta mediados de noviembre y coincidirá al menos durante una semana con el actual, donde falta una acometida de saneamiento, fresar y asfaltar

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:49

Comenta

Un trabajador barría esta mañana el primer tramo de la calle Gamazo. El más cercano al cruce con Estación y al desvío por Muro. Poco ... antes, los operarios habían retirado una caseta de obra en esta zona, donde también se han llevado una hormigonera. Son los primeros pasos del final de la intervención en la calle Gamazo, que arrancó en su primera fase el 9 de junio, donde también se vieron afectadas las dos vías paralelas ya mencionadas. Esto fue así durante poco más de un mes. Muro y Estación reabrieron en julio y desde entonces la restricción ha sido solo para Gamazo, con el plazo previsto de reabrir este viernes.

