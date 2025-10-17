El cierre de la plaza de Madrid alarga un mes la «agonía» de comerciantes y vecinos por el corte de Gamazo

Un trabajador barría esta mañana el primer tramo de la calle Gamazo. El más cercano al cruce con Estación y al desvío por Muro. Poco ... antes, los operarios habían retirado una caseta de obra en esta zona, donde también se han llevado una hormigonera. Son los primeros pasos del final de la intervención en la calle Gamazo, que arrancó en su primera fase el 9 de junio, donde también se vieron afectadas las dos vías paralelas ya mencionadas. Esto fue así durante poco más de un mes. Muro y Estación reabrieron en julio y desde entonces la restricción ha sido solo para Gamazo, con el plazo previsto de reabrir este viernes.

Durante la mañana del jueves todavía quedaba tajo. El más importante a la altura de la plaza de Madrid, al menos a simple vista. Ahí permanecía todavía abierta una zanja justo detrás del estacionamiento de Biki, que se sumaba a la acumulación de parte de material de obra en la acera contraria, que se está limpiando y retirando. Los otros 400 metros de calle ya muestran un aspecto casi terminado, a falta de fresar, asfaltar y retirar las vallas que desde junio coaccionan también el paso de los peatones, especialmente el cruce entre las aceras. De hecho, los viandantes han retirado parte de estas barreras para cruzar, ahora que las labores ya no ocupan la calzada con la misma invasión que hace unas semanas.

«Parece que ya vemos la luz al final del túnel tras meses de obras. La actuación ahora pasará a la plaza de Madrid, falta fresar y asfaltar toda la calle Gamazo, donde se renovará todo el pavimento, para que dure años», explica el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. De esa frase hay que incidir en la nueva parte de la actuación, esa que afectará desde este lunes a la plaza de Madrid y hasta mediados de noviembre. «Las obras de renovación de las redes de agua que ejecuta Aquavall afrontan su fase más compleja y desde el 20 de octubre será necesario ocupar dos de los tres carriles de circulación hasta la plaza de España», concretan desde el Ayuntamiento de Valladolid.

La actuación en Gamazo está lista a falta de una acometida que se realizará la semana que viene

La intervención seguirá aquí durante una primera semana en la que los trabajos se concentrarán en el tramo intermedio de la calzada, entre la plaza de Madrid y la conexión con Miguel Íscar. Con el avance de la obra será necesario intervenir en la propia intersección con Miguel Íscar, donde se reducirá la capacidad en el cruce a consecuencia de una zanja que los operarios tendrán que abrir para conectar los nuevos colectores con la red general. Si esta nueva parte coincidirá en su totalidad con el corte de Gamazo se desconoce, si bien todo apunta a que la vía reabrirá una vez se culmine el asfaltado, que será «inminente». «No tendría sentido tenerla cerrada cuando ya se ha finalizado ahí la intervención», apunta el concejal de Medio Ambiente.

En cualquier caso, lo que sí concretan fuentes municipales es que falta una acometida de saneamiento en Gamazo que se realizará la semana que viene. Una vez esté acabada, se fresará y después se asfaltará. «Se intentará que sea lo antes posible, una vez finalizados los trabajos», apuntan las mismas fuentes. O sea que al menos durante la primera semana ambas sí coincidirán, si bien no se puede concretar ahora una fecha concreta.

Ampliar aspecto actual de la calzada en la calle Gamazo. Aida Barrio

A esto se añaden las advertencias del propio Consistorio, que recomiendan evitar el itinerario a través de Dos de Mayo y Nicolás Salmerón, especialmente en horas punta, por el riesgo de retenciones. Las alternativas que se mencionan desde el Ayuntamiento para acceder al centro pasan por Circular y la calle Cervantes o por Labradores hacia la plaza de Santa Cruz, pero en ningún momento se menciona Gamazo ni como alternativa ni como vía a evitar. En cualquier caso, son los comerciantes de la calle quienes más han sufrido los efectos que la actuación ha tenido en su día a día desde que comenzara en junio.

Una de las cifras más directas la da Óscar Vega, de la farmacia Gamazo 30, justo en el inicio de la vía. «Desde que comenzó la actuación calculamos que cada día entraban por aquí unas treinta personas menos. La facturación durante estas semanas ha sido baja», apunta. La situación del negocio no es casual y parte de la clientela llegaba desde el Hospital Campo Grande. «Ha habido algún momento que veías las obras y parecía que las aceras también estaban cerradas. Las vallas tenían unas lonas verdes y también quitaban visibilidad. Vamos, que la gente no entraba», resume. Esto se sumaba también a que las vallas, obviamente para eso están, no permitían el paso, lo que obligaba a los peatones a tener que avanzar para poder cruzar de acera, hasta que algunos viandantes retiraron algunas para abrir pasos una vez los trabajadores se han acercado a la plaza de Madrid.

«El día que las movieron cruzaba gente cada minuto. Dijeron que iban a dejar unos accesos peatonales durante la intervención, pero no lo han hecho», añade el farmacéutico. Poco más abajo se encuentra Galindo Peluqueros, donde Patricia Galindo prepara una jornada más. «Ha sido un verano desastroso. Hemos facturado un 50% menos de lo habitual, que el año pasado por ejemplo, siendo una persona menos trabajando en el negocio», resume. Su situación se entiende mejor con la ubicación del local, justo en una de las paradas de autobús suprimida a tenor de las obras. «No pasan coches y el transporte público tampoco. Nosotros conseguimos mucha clientela por el escaparate, si nadie lo ve, no entran más clientes. Por ejemplo nos pasa con las pelucas, que no es tan habitual encontrar un sitio donde comprarlas. Si alguien pasa por ejemplo en el autobús, o está en la terraza del bar de al lado, y lo ve en la cristalera, se acuerda y puede volver, pero este año nada».

A pesar de esa «agonía», parece que la situación remonta un poco durante los últimos días. «Es verdad que vienen más clientes, ahora que el aspecto es más abierto -sin operarios y sin lonas en las vallas-, pero también es verdad que ha acabado el verano y hay más gente por la calle. Ahora empiezan unos meses fuertes, esperamos poder recuperar algo lo que hemos perdido este tiempo», finaliza. En la acera contraria Sonia Carreño, empleada de Jamonería Salgado Ramos, atiende detrás del mostrador. «Por día han venido unas treinta personas menos, sí lo hemos notado bastante. Tenemos también muchos pedidos, clientes que vienen en coche y que, claro, ahora no pueden hacer lo mismo».

Cierre de Duque la Victoria

Un problema para ellos, pero también para los repartidores y las operaciones de carga y descarga. «Nos ha tocado venir cargadas con los pedidos porque tampoco podían acceder los proveedores. Ha sido un verano complicado y esperamos a ver qué tal ahora, que empezamos la campaña de Navidad, porque nos han comentado que la apertura se podría retrasar», cuenta. Algo de aire intenta aportar el concejal del ramo, en referencia a cómo la actuación ha afectado a los comerciantes de la zona, que acusan de una media de treinta clientes menos por día o de facturaciones que se reducen a la mitad respecto al año pasado. «Valoraremos acciones para poder ayudarles o campañas que consigan reactivar la zona una vez termine la actuación», avanza Alejandro García Pellitero.

En cualquier caso, las obras alcanzaron la plaza de Madrid en octubre, donde también se cortó la calle Perú, una fase que concluirá este viernes con su reapertura y que se ha desarrollado «sin incidencias relevantes en el entorno», según el informe de movilidad. Para evitar mayores problemas, desde el Consistorio apuntan a que la señalización se reforzará con vallas tipo New Jersey, balizas luminosas y carteles de preaviso con los principales accesos a la ciudad para advertir de los cortes y facilitar rutas alternativas. El paso de peatones próximo al giro de autobuses se desplazará temporalmente para mejorar la fluidez. Además, el acceso a residentes se mantendrá en todo momento por Colmenares, aunque con posibles restricciones temporales a vados, que el Ayuntamiento comunicará con antelación.

Paso previo al corte de la plaza de Madrid, este domingo se procederá al cierre del tráfico entre Claudio Moyano y Montero Calvo, en un periodo de doce horas desde las ocho de la mañana y hasta las ocho de la tarde. El motivo, la instalación de una grúa autopropulsada para la sustitución de equipos de climatización en las obras de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que se ubica en el último tramo de la vía. A pesar de ello, durante este tiempo, la vía funcionará como fondo de saco, permitiendo solo el acceso a garajes y servicios. Desde el Ayuntamiento también informan de que la Policía Municipal regulará la circulación en el entorno de Plaza España y Miguel Íscar.