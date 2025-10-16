Adjudicadas las obras de adaptación de la campa del depósito municipal de vehículos

El Norte Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 11:58 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado esta semana a la empresa Construcciones y Obras Llorente S. A. U. el expediente de contratación de las obras de adaptación de la campa de estacionamiento del depósito municipal de vehículos El Peral, por un importe de 945.898 euros. El plazo de ejecución de esta actuación será de ocho meses, a partir de la firma del acta de replanteo.

La intervención por desarrollar consistirá en las obras necesarias para el acondicionamiento para campa de estacionamiento de la superficie sin pavimentar de la parcela de 24.068 metros cuadrados, incluyendo la ejecución de una red de saneamiento para recogida de efluentes y la pavimentación de la superficie del recinto actualmente sin pavimentar en la que se depositan los vehículos.

El Servicio de la Policía Local tiene encomendada la gestión de la grúa municipal y del depósito de vehículos retirados de la vía pública o precintados en vía administrativa o judicial.

En ese contexto se enmarca y justifica la intervención puntual que es preciso acometer en el depósito de vehículos del Ayuntamiento sito en la calle del Padre Bernardo Hoyos número 2 de Valladolid, dentro del área dotacional 'Santa Teresa'.

Más de una década

Se trata de unas instalaciones con más de una década en servicio, que disponen de una explanada aneja sin acondicionar que en su día se contempló como reserva para una futura ampliación y que en la actualidad precisa ser adaptada para aumentar la capacidad de las instalaciones, que se ha visto superada por el incremento del número de vehículos depositados durante los últimos años.

