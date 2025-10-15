La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos

El Ayuntamiento de Valladolid ha registrado hasta este martes un total de 2.864 reclamaciones al recibo de la tasa de basura -el PSOE ... asegura que ya superarían las 3.000- tanto de propietarios de viviendas como de negocios que no están de acuerdo con las liquidaciones notificadas por esta nueva obligación fiscal. Mientras que el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, apunta que el número de recursos supone el 1,6% de los 180.196 recibos emitidos -un porcentaje «relativamente bajo» para ser de nueva implantación-, los socialistas subrayan que los datos revelan el «malestar» que ha causado un diseño que es «injusto», con importes «desorbitados y errores en los cálculos».

El próximo 31 de octubre vence el plazo para pagar esta tasa en periodo voluntario. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el pasado 22 de agosto concluyó la entrega de todos los recibos y hasta el momento han entrado en las arcas municipales 9.092.408,63 euros de 102.845 recibos, con lo que hay un 43% de liquidaciones pendientes de abono. En total, está previsto recaudar 18 millones para financiar el servicio de recogida y tratamiento de las basuras del municipio.

Desde el departamento que gestiona Blanco explican que los recursos responden al «desconocimiento» por parte del contribuyente sobre los criterios aplicados para calcular el importe a pagar. Muchos, apuntan, alegan por no estar de acuerdo con los metros cuadrados de la vivienda, «sin tener en cuenta que se habla de los construidos que no siempre coinciden con los útiles, por lo que dicha reclamación no puede ser atendida». También hay alegaciones por el número de residentes en los domicilios. El Consistorio toma como dato cierto los empadronados a 1 de enero dentro del inmueble. De momento, no se ha registrado ninguna alegación conjunta de colectivos empresariales, según aseguran.

Para el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, «la avalancha de alegaciones, que tienen al borde del colapso a los servicios municipales encargados de su gestión, es la prueba evidente de que Carnero ha gestionado esta tasa de forma chapucera e injusta». A sus datos suma el número de quejas que se reciben en el servicio de Atención al Contribuyente y que en este momento «supera ya a todas las recibidas a lo largo de todo el año 2024: 695 frente a 131». De nuevo, los socialistas insisten en que 13 millones corresponden al servicio de recogida que ya se pagaba en el recibo del IBI desde los años ochenta por lo que piden la rebaja de este impuesto.

En Hacienda responden. «No hay ningún colapso, se están tramitando con rigor todas las reclamaciones presentadas y se está ofreciendo información y atención personalizada», afirman. En este momento, en las instalaciones de San Benito hay en servicio una oficina específica para la atención de la tasa con cinco personas en horario de 8:30 a 14:30 horas, que los martes y los jueves se amplía hasta las cinco de la tarde.

Francisco Blanco acusa a los socialistas de «demagogia y mala fe» y subraya que la tasa «no es un invento» del equipo de Gobierno del que forma parte, sino que se trata de «una obligación legal impuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez», además de destacar que la Directiva Europea en la que se basa «no establece ninguna obligación directa ni a los Estados miembros ni a los ayuntamientos».

En el caso de las viviendas, donde se calcula por superficie y empadronados, el recibo más barato es el de un piso de menos 60 metros cuadrados en el que no resida nadie (53,27 euros) y el más caro el de un chalé con una superficie de más de 360 en el que vivan seis o más personas (97,44 euros). En cuanto a los negocios, la base de pago son 80,7 euros y luego se multiplica por el coeficiente del grupo o sector de actividad y por la superficie del local. El más caro ascenderá a 1.711,62 euros.

Hasta el momento, el Ayuntamiento está tramitando 1.747 solicitudes de bonificación a esta obligación fiscal. De ellas 1.147 son de familias numerosas que pueden beneficiarse de un descuento del 50% sobre la parte variable de la cuota, la que se asocia a la superficie y número de residentes. Las otras 600 corresponden a hogares con una renta inferior a 1,5 veces el IPREM. En estos casos la rebaja es del 75%.

Revisión a futuro

El edil Francisco Blanco avanza que el equipo de Gobierno municipal analizará «el comportamiento de la tasa en su conjunto una vez cerrado el primer año de su implantación». «Debemos revisar los importes recaudados y no recaudados, así como las resoluciones de las alegaciones que se han presentado; en base a todo ello la tasa irá evolucionado, es nueva y debemos conocer su comportamiento para poder tomar decisiones en su conjunto», afirma.

El máximo responsable del área destaca que mientras el PSOE se «dedica a agitar el malestar ciudadano con fines partidistas», PP y Vox seguirán «trabajando con rigor para que Valladolid cumpla la ley, mantenga los servicios públicos de calidad y garantice un sistema fiscal justo, bajando los impuestos». «El año anterior aplicamos una bajada en el IBI del 5%; en el ICIO de un 2,5% y en plusvalías de un 12,5%. Para 2026 ya hemos aprobado una rebaja del de circulación en un 10%», concluyó.