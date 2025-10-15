El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre tira una bolsa de basura en el contenedor amarillo. Rodrigo Ucero

Valladolid

La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos

El PSOE critica la gestión «chapucera» de la nueva obligación fiscal y el PP le recuerda que es una «imposición» del Gobierno de Sánchez

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:49

El Ayuntamiento de Valladolid ha registrado hasta este martes un total de 2.864 reclamaciones al recibo de la tasa de basura -el PSOE ... asegura que ya superarían las 3.000- tanto de propietarios de viviendas como de negocios que no están de acuerdo con las liquidaciones notificadas por esta nueva obligación fiscal. Mientras que el concejal de Hacienda, Francisco Blanco, apunta que el número de recursos supone el 1,6% de los 180.196 recibos emitidos -un porcentaje «relativamente bajo» para ser de nueva implantación-, los socialistas subrayan que los datos revelan el «malestar» que ha causado un diseño que es «injusto», con importes «desorbitados y errores en los cálculos».

