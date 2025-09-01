El Ayuntamiento rebajará el 10% el Impuesto de Vehículos en 2026

J. Asua Valladolid Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado inicialmente este lunes la rebaja del 10% en el recibo del Impuesto de Vehículos para 2026. El alcalde, Jesús Julio Carnero, acompañado de Irene Carvajal y del concejal de Hacienda, Francisco Blanco, ha anunciado este descuento que se aplicará a los 176.649 automóviles, motos, camiones, autobuses y tractores censados en la ciudad. Así, un coche de 8 hasta 11,99 caballos fiscales que este año ha pagado 68,16 euros el próximo ejercicio abonará 61,34. En el siguiente tramo -de 12 a 15,99 caballos fiscales-, se pasará de los 143,88 a desembolsar 129,42. De 16 hasta 19,99 el tributo será de 161,30 (ahora 179,22) y los de gama alta con más de veinte caballos fiscales pagarán 201,20 frente a los 224 que tenían que ingresar al año.

En el caso de las motos, el propietario de un ciclomotor verá rebajado el recibo de 8,84 a 7,96 (lo mismo que las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos), mientras que las monturas más potentes, con un motor entre 500 y 1.000, que este año desembolsaban 60,58 pasarán el año que viene a pagar 54,52 euros. Esta rebaja del 10% se aplica también a autobuses, tractores y remolques con domicilio en la ciudad.

Carnero ha recordado que Valladolid figuraba entre las capitales de provincia con un importe más alto en esta obligación fiscal. El alcalde ha subrayado que el municipio es «una ciudad amiga del vehículo y de su industria y con esta rebaja se refuerza esta distinción». «Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los vallisoletanos», ha recalcado el regidor, quien ha concretado que con esta medida el Consistorio dejará de ingresar al año 1,5 millones de euros, según las primeras estimaciones.

El estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) publicado este pasado mes de agosto pone de manifiesto las enormes diferencias que existen entre ciudades dentro de Castilla y León. Mientras un vehículo tipo medio, de 11,99 caballos de potencia fiscal, paga en Valladolid 68,16 euros, en Zamora el impuesto es de 49,08 euros (el 28% menos) y en Palencia de 51,04 euros. Tras Valladolid, el impuesto más caro para este tipo de automóviles lo tiene Salamanca, con 67,76 euros, seguida de Soria (63,48 euros), Burgos (62,62 euros) y Segovia y Ávila, ambas con 60,66 euros. En León está fijado en 58,50 euros.

Las ordenanzas fiscales para el próximo año contienen otras novedades. Entre ellas, la bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para los sectores del comercio y la hostelelería. Se aplicará a aquellos locales que vayan a realizar obras de remodelación y mejora.

El alcalde apuntó que con este nuevo incentivo se busca «reconocer la labor vertebradora de estos negocios en la ciudad, su contribución a la dinamización del empleo y su papel esencial en la dotar de vida a las calles». Se pretende, además, favorecer la ocupación de locales que ahora están vacíos y que son susceptibles de acoger nuevos negocios.

Según ha detallado el Consistorio, en el caso de un comercio, la ventaja se aplicará para la primera instalación o para la reforma o adecuación del establecimiento siempre que sea de venta al por menor y en el que el empresario ejerza su actividad de forma permanente. Tendrá que tener una superficie útil menor de 500 metros cuadrados y situarse a pie de calle. Las mismas condiciones se aplicarán para el sector de la hostelería.

Para esta última rama de actividad también hay nuevas ventajas. Así, se podrá prorratear el pago de la tasa de terrazas por trimestres naturales para los supuestos de nuevas autorizaciones o renuncia expresa de las mismas. Es decir, los que la tengan ya aprobada y la renueven deberán abonar su importe en un solo pago como hasta ahora.

Además, ya no habrá que pagar para conseguir un atestado policial. Si hasta ahora el coste para que se le entregara ese documento al ciudadano era de 39,22 euros, el año que viene se podrá solicitar de manera gratuita.

Durante la rueda de prensa se han ofrecido también datos sobre la nueva opción de poder pagar a través de Bizum impuestos, multas y otras obligaciones municipales. Esta alternativa, vigente desde el pasado mes de febrero se incluirá ya en el texto general de las ordenanzas. Hasta el momento y desde principios de año, se han registrado 9.750 operaciones de abono mediante este sistema por importe de 937.000 euros.

El alcalde ha subrayado que con estas medidas el equipo de Gobierno reafirma su compromiso de aplicar «una política fiscal equilibrada, que combina el alivio de la carga tributaria para ciudadanos y empresas con la mejora eficiente de los servicios públicos».

Estas medidas aprobadas inicialmente hoy y que tendrán que pasar por el pleno se suman a la reducción del 5% en el IBI aplicada ya en este 2025 y la bonificación de hasta el 50% en la cuota de ese mismo impuesto para los inmuebles que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento de energía solar. Además, se ha incrementado al 30% de la bonificación para los edificios de los organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria.

El concejal Francisco Blanco tampoco se ha olvidado de la minoración de los coeficientes máximos en 12% del Impuesto de Plusvalías o la reducción del 2,5% en el tipo de gravamen del ICIO. Además, ya está implementada la exención de la tasa de la ORA para unidades familiares con hijos menores comprendidos entre 0 y 3 años, así como para las familias numerosas de categoría especial.

«Estamos convencidos de que la confianza en los ciudadanos y en el dinamismo de la ciudad es la mejor garantía para que Valladolid avance. Las bajadas de impuestos son un estímulo directo al consumo, la inversión y el empleo, y con estas decisiones consolidamos un modelo de ciudad más competitiva y con mayor calidad de vida», subrayó Jesús Julio Carnero. El regidor afirmó que el equipo de Gobierno continuará trabajando en la reducción de la presión fiscal en la medida de lo posible. Cabe recordar que en el caso del IBI el compromiso electoral era rebajarlo el 10% en este mandato.

Críticas del PSOE

El PSOE ha reaccionado de manera inmediata al anuncio de Carnero. Según destaca, el Ayuntamiento de Valladolid «está recaudando este año 18 millones de euros más en concepto de la tasa de basuras». A su juicio, las modificaciones fiscales anunciadas «tienen un alcance limitado y además se han demorado en su aplicación. «En definitiva, este año 2025 pasará a la historia de la ciudad como el de la mayor subida de impuestos en los últimos cuarenta años», reiteran.

Para los socialista, el anuncio sobre la disminución del impuesto sobre vehículos no será efectivo hasta el próximo año 2026, «lo que corrobora el incumplimiento del programa electoral del PP, porque esta medida se contempló como inmediata». «La pregunta parece obvia: si con 18 millones de euros más, las calles y parques y jardines están descuidados y sucios; si no se han cubiertos las vacantes de nuestra policía ni las plazas en los servicios de limpieza y parques y jardines ¿qué pasará si se deja de recaudar millón y medio euros más? ¿lo padecerán nuestras calles y jardines?», se pregunta el concejal Juan Carlos Hernández.

Respecto a otras bonificaciones, el Grupo Municipal Socialista considera que son de alcance muy limitado, como la del ICIO, y algunas son de obligada aplicación, como la modificación tasa de expedición callejeros para dar cumplimiento a una obligación legal surgida a partir del 25 de julio del 2025 por modificación de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.