Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras

A primera hora de la mañana, la atención es fluida. Los atascos llegan a partir del mediodía, con esperas que se pueden prolongar durante más ... de una hora dependiendo de la jornada y de las dudas que planteen los que estaban antes en la cola. Si usted está pendiente de hacer el trámite, le recomendamos que madrugue un poco. A las nueve de este miércoles, un vecino con vivienda en Villa de Prado completaba la gestión en apenas diez minutos. Un tiempo razonable. A pagar: 81,42 euros por una superficie construida de 151 metros cuadrados (incluye su parte de zonas comunes) y tres personas empadronadas.

La oficina abierta en San Benito para retirar el recibo de la tasa de basura se reforzará en las próximas semanas con más personal para concluir con el reparto de esta nueva obligación tributaria, que se puede abonar hasta el 31 de octubre. Y es que pasado el puente de la Asunción y San Roque, que deja vacía de residentes la ciudad, se espera una importante oleada de visitas.

La coincidencia de la tramitación de la tasa con el periodo estival primero generó colas en algunas oficinas de Correos, la empresa a la que se le encargó la notificación domicilio a domicilio de este pago, contrato al que el Consistorio ha destinado 1,1 millones de euros. Ahora esas esperas se han trasladado a las dependencias municipales «solo en horas punta», según matiza el concejal de Hacienda, Francisco Blanco.

En el primer reparto de Correos, la ausencia de los residentes en la vivienda hizo caducar, en muchos casos, el aviso de entrega de la compañía postal, una comunicación que se hace en dos ocasiones. Se da un plazo de siete días naturales para retirar el recibo en la oficina que se indica. Pasado ese tiempo, hay que acudir a San Benito para recogerlo.

Ampliar Vecinos recogen sus recibos en San Benito. Aida Barrio

El concejal de Hacienda ofrece los datos del proceso hasta el momento. De las 180.196 liquidaciones que se han girado, solo faltan por entregar o están en distribución 21.600, con lo que el grueso estaría hecho. En este momento, tres personas atienden el mostrador en San Benito y otra resuelve dudas entre los que esperan turno para recoger su recibo.

Blanco acota que no sólo están entregando las liquidaciones tras presentar el DNI, sino que están haciendo labores de asesoramiento. «Buscamos que los vecinos cuenten con la máxima información al tratarse del primer año de vigencia de esta tasa», explica.

En ese mismo mostrador, se tramitan también las bonificaciones y se pueden presentar las reclamaciones. Hasta el 11 de agosto se habían recibido 1.400 quejas por no estar de acuerdo con lo recogido en el recibo. Las principales están vinculadas con la superficie de la vivienda. Algunos no están conformes con los metros cuadrados que se les atribuyen, donde se aplican los construidos y que incluyen la parte correspondiente a las zonas comunes, según la referencia catastral.

La otra divergencia es el número de empadronados. Blanco acota que han tirado de los datos del padrón a 1 de enero de 2025. Puede que en algunas casas haya variado la situación. Que se hayan cambiado de vivienda o que haya quedado colgado algún censado que vivió en su momento en la casa y que ya no resida allí.

«Estamos atendiendo esas reclamaciones para solucionarlas a la mayor brevedad posible», recalca el concejal. En el caso de las actividades económicas, las quejas vienen principalmente de propietarios de almacenes y locales vacíos, que no están generando residuos y que no están de acuerdo con los importes de sus recibos.

Respecto a las bonificaciones, han llegado hasta el momento 1.600 peticiones, doscientas de ellas de familias numerosas. Para estos hogares, el ahorro es del 50% sobre la parte variable de la cuota, la que se asocia a la superficie y número de residentes. También se están tramitando las de las casas con una renta inferior a 1,5 veces el IPREM, que pueden disfrutar de un descuento del 75%.

El plazo para cumplir con esta nueva obligación fiscal acaba el 31 de octubre. Se puede hacer el abono en cualquier oficina de los bancos o cajas he ahorro con las que colabora el Ayuntamiento o también a través de la carpeta del contribuyente de la web municipal. Pasada esa fecha sin haber realizado el ingreso, se procederá al cobro por el procedimiento de apremio, que conlleva un recargo del 20% más los intereses de demora y las costas del procedimiento.

Francisco Blanco subraya que al equipo de gobierno «no le gusta» esta tasa y reitera que viene de una ley impuesta por el Gobierno central, que obliga a cubrir el coste íntegro del servicio de recogida de residuos. En el caso de la capital: 18 millones de euros. «Hemos intentado hacerlo de la mejor forma y de hecho la de Valladolid es una de las más bajas de España, con 72 euros de media, frente a los 90 de resto; de todas formas consideramos necesario que haya un desarrollo reglamentario porque ahora hay desigualdad entre municipios, lo que genera inseguridad jurídica», considera.

En el ámbito residencial, el recibo más barato es el de un piso de menos 60 metros cuadrados en el que no resida nadie (53,27 euros) y el más caro el de un chalé con una superficie de más de 360 en el que vivan seis o más personas (97,44 euros). En cuanto a las actividades económicas, la base de pago son 80,7 euros y luego se multiplica por el coeficiente del grupo o sector y por la superficie. El más caro ascenderá a 1.711,62 euros (grupo E y más de 400 metros cuadrados, por ejemplo un hotel).

El equipo de gobierno no descarta aplicar cambios en su diseño tras las críticas de algunos sectores, entre ellos el de la hostelería. También se ha llegado a un acuerdo con los dos polígonos industriales, que cuentan con su propio gestor de residuos, para ajustar los importes en función de lo realmente generado en ambas zonas empresariales.