Vecinos esperan su turno para recoger el recibo de basuras o hacer sus consultas sobre la tasa. Aida Barrio

Valladolid

Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras

El Ayuntamiento, que ya ha entregado el 88% de las 180.196 liquidaciones, acota que la congestión solo se registra a horas punta

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:38

A primera hora de la mañana, la atención es fluida. Los atascos llegan a partir del mediodía, con esperas que se pueden prolongar durante más ... de una hora dependiendo de la jornada y de las dudas que planteen los que estaban antes en la cola. Si usted está pendiente de hacer el trámite, le recomendamos que madrugue un poco. A las nueve de este miércoles, un vecino con vivienda en Villa de Prado completaba la gestión en apenas diez minutos. Un tiempo razonable. A pagar: 81,42 euros por una superficie construida de 151 metros cuadrados (incluye su parte de zonas comunes) y tres personas empadronadas.

