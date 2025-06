La tasa de basuras llega desde este lunes a 161.411 hogares con 70 euros de media

Desde este lunes y durante los meses de junio y julio, los vallisoletanos recibirán en su buzón una carta. La de la tasa de basuras. ... El Ayuntamiento buzoneará durante las próximas semanas un total de 180.509 notificaciones, 161.411 dirigidas a viviendas y 19.098 a actividades económicas. Desde entonces, los ciudadanos tendrán hasta el 31 de octubre para abonar lo que corresponda a cada uno. Para las casas, en función de los metros cuadrados y las personas empadronadas en las mismas; para las actividades comerciales, según la superficie construida y su actividad económica. De media, los vallisoletanos pagarán 70,87 euros por su vivienda, 22 euros menos que la media de las ciudades españolas del mismo tamaño, recoge el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos.

Pero hasta que llegue la notificación, lo que sí habrán recibido los ciudadanos es un folleto informativo que desgrana las claves de esta tasa de basuras, con varias preguntas frecuentes. Una de ellas podría ser la siguiente. ¿Y cuándo abra el buzón y esté el aviso, qué? «Lo primero es asegurarse de que todo llega correctamente. Y si se puede acceder a algún tipo de bonificación, solicitarla en el registro». La respuesta es de Francisco Blanco, concejal de Hacienda. Las reducciones en la tasa son varias y afectan a la parte variable de la misma. Esto es importante, pues la cuota para viviendas se compone de una cuantía fija de 51,25 euros más otra que varía en función de la superficie y las personas empadronadas. O sea que la primera habría que abonarla en su totalidad.

«Las viviendas vacías pagan porque están en una situación temporal y por la disponibilidad del servicio» Francisco Blanco Concejal de Hacienda

«Sobre las bonificaciones para la cuota de viviendas hablamos de tema medioambiental, como acogerse a un plan de compostaje domiciliario -rebaja del 75%-. También se podrán beneficiar en la parte variable las familias numerosas -rebaja del 50%- y aquellas que no lleguen al 1,5% de ingresos mínimos del IPREM -rebaja del 75%-», explica el responsable del área. Eso, para los hogares. En el caso de las actividades económicas, si el local genera menos residuos de lo estimado por la tarifa, los propietarios pueden acogerse a un sistema de tributación alternativa.

Para ello, deberán presentar una declaración anual que declare la producción real anual de residuos «asimilables a domésticos» y el cumplimiento de la normativa vigente en lo relativo a la recogida y eliminación del resto de residuos generados. Es decir, pagarán un mínimo -80,74 euros-, y a esto se añadirá el cálculo de la tasa en función de los kilos de residuo producidos, aplicando una tarifa de 0,18 euros el kilo para fracción resto, 0,15 euros el kilo para fracción orgánica, 0,09 euros el kilo para vidrio y 0,04 euros el kilo para papel y cartón.

17,8 millones a recaudar

La tasa, según la Ley, no debe ser deficitaria, en este caso, respecto a lo que cuesta al Ayuntamiento el servicio de recogida, transporte y tratamiento de desechos. «Debe cubrir su coste íntegro. Hemos analizado diferentes rutas, intensidades de generación de residuos, tanto en viviendas como actividades económicas, y tenemos una proporción que dice que un 65% de este coste va a los hogares y un 35% a las actividades económicas». El total son 17,8 millones de euros y eso es lo que debe recaudar el Consistorio. «Trabajamos con esa cifra, pero también hay un grado de incertidumbre alto. Es la primera vez que tratamos con esta tasa, con este sistema, y no sabemos cuál va a ser su comportamiento. Nos movemos entre los 16 y los 18 millones de euros de recaudación, en números redondos», apunta el concejal.

La tasa se puede definir en función de diferentes criterios. En Barcelona se calcula por el consumo del agua, en Bilbao por el tipo de calle -como su distancia al núcleo urbano- y en Sabadell por el nivel de renta de los vecinos. En Valladolid se descarta un sistema de pago por generación -el modelo actual no permite conocer la producción individual de residuos- y también una cuota firme, al ser la más alejada de «una distribución justa de costes». De esta forma, en las viviendas se decide un modelo de cuota fija -51,25 euros-, más una variable por habitantes y otra por superficie.

La tasa para las actividades comerciales se define también en función de diversas variables, que son una combinación de la naturaleza de la actividad comercial generadora del residuo y la superficie del local. «Hemos pensado lo que es más justo y para ello hemos hecho un trabajo mayor. Debemos discriminar entre actividades económicas, entre viviendas, número de empadronados o superficie. Hemos ido a lo difícil porque creemos que hay que ser serios y tenemos esa responsabilidad», explica el concejal de Hacienda.

Viviendas vacías

De esta forma, los vallisoletanos deberán pagar por la tasa de basuras en su vivienda desde 53,27 -casa vacía de menos de sesenta metros cuadrados- y hasta 97,44 euros -vivienda con seis o más personas empadronadas y más de 360 metros cuadrados de superficie-, sin tener en cuenta las posibles bonificaciones que se puedan aplicar. En el caso de las actividades económicas la tasa puede oscilar desde los 80,74 euros -menos de cincuenta metros cuadrados para una actividad del 'Grupo A', como un edificio singular- y hasta los 1.711,62 euros para una de más de 300 metros cuadrados y perteneciente al 'Grupo E', como como un hotel o un restaurante.

Ahora, un apunte, las casas vacías, a las que también se las aplica la tasa. «Pagan por tener la disponibilidad del servicio, porque entendemos que es una situación temporal, que esa vivienda se alquilará y que ahora no está ocupada por el motivo que sea. Hay que hacer una decisión y hemos tomado esta», defiende. Sobre la tasa, el edil recuerda que es una «imposición» que llega a los ayuntamientos de más de cinco mil habitantes. «Proviene de una norma del Gobierno y estamos obligados a implantarla. No es algo que nos guste pero lo tenemos que aplicar. La oposición nos ha criticado y nosotros lo que hemos hecho son criterios técnicos, pero algo que echamos en falta es que la norma no dice a los consistorios cómo aplicar la tasa. Cada ciudad hará su ensayo y debemos ir hacia el pago por generación de residuos».

Desde que llegue la notificación, los vallisoletanos podrán abonarla hasta el 31 de octubre. «Es un periodo mayor al de otras, pero al ser nueva queremos ser más permisivos», zanja el concejal.