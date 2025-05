Treinta años sin acuerdo vecinal sobre la gestión de las parcelas de Arturo Eyries

Las malas hierbas superan los dos metros en la zona central y los cardos invaden parte de la acera al pasar por una de las ... parcelas verdes cuyo propósito es el de embellecer el barrio de Arturo Eyries. Nada más lejos de la realidad, pues el evidente estado de abandono de algunas de estas zonas ajardinadas situadas frente a los bloques de las calles Ecuador, Guatemala y Venezuela, dibujan más bien una imagen de dejadez.

Estas parcelas a pie de acera son espacios privados de uso público, es decir, su gestión y mantenimiento dependen de los vecinos, pero la desgana por parte de algunos residentes y la abundancia de lluvias han llevado a que este año las malas hierbas «estén como nunca» a tenor de lo que comentan los vecinos.

«Yo llevo aquí treinta años y como ahora no lo he visto nunca, no sé si es porque ha llovido mucho este año o qué pasa pero desde luego que hay maleza aquí que es más alta que yo», dice Elisa Sanz, que vive muy cerca de la parcela frente al número 21 de la calle Ecuador, que rodea completamente de malas hierbas todo el bloque. «Bien no está y es un peligro, otros años se ha pasado el cortacésped de la comunidad, pero como no nos ponemos de acuerdo entre los vecinos para ver quién lo limpia, pues no podemos hacer nada», lamenta esta mujer mayor que reside en el bloque.

Y el mismo desacuerdo que hay entre los residentes del bloque que ha dejado crecer las hierbas hasta más de dos metros se puede extrapolar al barrio entero, pues el no acuerdo entre los vecinos de Arturo Eyries acumula más de 30 años. «Esta situación viene de muy atrás, cuando se propuso ceder las parcelas al Ayuntamiento para que las gestionasen de forma municipal y evitar lo que pasa, que algunas estén así», comenta Pilar Borreguero presidenta de la Asociación de Vecinos de Arturo Eyries. «El problema es que ni entonces ni ahora logramos un acuerdo, porque debido a la división catastral debe cederse la totalidad de las parcelas de forma unánime y los vecinos nunca se han puesto de acuerdo», lamenta Borreguero.

Lo que ha llevado a la situación en la que se encuentran ahora «Hay varias parcelas, en concreto cuatro situadas en las calles Ecuador, Guatemala y Venezuela en las que los vecinos son vulnerables y no pueden hacer frente al pago de la comunidad, lo que genera un estado de abandono en las parcelas que rodean los edificios», explican desde la asociación que admite «que las malas hierbas y la suciedad en las calles en algunos puntos han propiciado al aparición de ratas en los últimos dos años.

Estado de algunas parcelas de Arturo Eyries. En detalle, zona desbrozada por el Ayuntamiento del circuito de BMX.

A escasos metros, en la Plaza de Cuba, los operarios del Ayuntamiento de Valladolid han desbrozado esta misma semana las hierbas (que habían crecido más de lo habitual por las lluvias) junto al circuito de BMX. Haciendo más evidente el contraste entre unas zonas y otras. «El Ayuntamiento cuenta con unos 280 espacios de este tipo en Valladolid, que son muy diferentes unos de otros, en el caso las parcelas de Arturo Eyries intervendremos cuando se evidencie que hay problemas de salubridad o peligrosidad para los ciudadanos mediante el servicio de Parques y Jardines; y, por supuesto, advertiremos a los vecinos que no están cumpliendo con el correcto mantenimiento de los espacios que deben ser gestionados por la comunidad», asegura el concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona.

Más ejemplos de espacios privados de uso público son el Viejo Coso, donde intervenimos de forma periódica en la limpieza o el Pasaje Gutiérrez, donde estamos en conversaciones con los vecinos que nos hacen llegar necesidades de conservación, limpieza o revisión de licencias de los establecimientos con el fin de conservar este espacio considerado como Bien de Interés Cultural«, expone el concejal quien recuerda que están abiertos a escuchar a los vecinos de Arturo Eyries, a los que llaman »al correcto mantenimiento« de unos espacios que son de los vecinos.

«Trataremos, no obstante, de unificar criterios en el caso de los espacios privados de uso público para que no haya causas tan dispares entre unos y otros y se pueda negociar la cesión de una forma más sencilla», subrayan desde el Ayuntamiento.

Mientras dura el desacuerdo, la imagen del barrio es la de unos espacios bien cuidados y otros con una ausencia evidente de mantenimiento. «Al final unos por otros y la casa sin barrer», le dice Teresa Martínez a su tocaya Teresa Fernández, dos vecinas del barrio «de toda la vida» que pasan por la calle Guatemala para ir a la compra. «Lo que preocupa es que esto se seque en cualquier momento con el calor que hace y pueda prender, porque entonces hablaríamos de otra cosa más grave que de la mala imagen que dan estas hierbas», opinan antes de continuar.