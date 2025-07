Menos encargos y compras por el corte de Gamazo: «Hemos perdido un 40% de clientes»

A las doce del mediodía varios empleados del personal de obra retiraban parte del vallado de obra a la vez que los técnicos ultimaban la ... regulación en los semáforos y media docena de agentes de policía garantizaban la seguridad de la zona antes de proceder a la apertura al tráfico de las calles Muro y Estación, vías que han permanecido cortadas desde el pasado 9 de junio debido a las obras de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento y por las que ya se puede circular. Cinco semanas de trabajos que supondrán un alivio para el tráfico rodado del entorno de la Plaza de Colón al menos de forma parcial, porque la calle Gamazo continuará cortada al tráfico, al menos, hasta mediados de octubre.

Y son sus comerciantes los que acumulan ya más de un mes de convivencia con unas obras que ven que «van para largo». Muestran resignación pero comentan los contras que están notando desde que comenzó a entrar la maquinaria en su calle. «Sabemos que estas obras son necesarias pero evidentemente nos afectan a todos los que trabajamos aquí», asegura Sonia Carreño tras el mostrador de la Jamonería Salgado Ramos, en Gamazo. En su caso notarón «un hachazo total en las ventas desde el primer día», en referencia al 9 de junio que cortaron los accesos para comenzar las obras de renovación en las redes dede saneamiento. «De venirte cincuenta clientes a venir unos veinte», explica la empleada.

En cada negocio, el corte de la calle -que estará tomada por obreros, vallas y maquinaria pesada, en principio, hasta el 17 de octubre- afecta de una forma distinta pero todos coinciden en un menor flujo de peatones -que evitan los ruidos y la suciedad de la obra- y la imposibilidad de aparcamiento como dos de los factores que más les perjudican.

«Los clientes nos hacían pedidos y aparcaban o dejaban un momento el coche en doble fila y eso ya es imposible, nos ha pillado además en una etapa en la que funcionamos mucho por encargo y se nota. Además del incordio para el acceso del reparto de mercancías y el tener que tirar la basura más lejos de lo habitual», apunta Carreño. Los ruidos y las vibraciones por el uso de maquinaria pesada son otras de las molestias a las que hacen frente desde junio y a las que tendrán que acostumbrarse. «Y más ahora que las máquinas se llegan justo a la puerta».

En la misma situación y apenas a unos metros en dirección a la Plaza de Colón se encuentra la farmacia Gamazo 30. «La gente ni aparca ni apenas pasa y seguramente estemos hablando de una pérdida de al menos un cuarenta por ciento de clientes en comparación con periodo normal», expone la farmacéutica Virginia Fernández.

La agencia de viajes Btravel tiene un as bajo la manga para contrarrestar las molestias que genera el corte de la calle donde está situado el negocio. «Se nota un poco en el descenso de clientes pero nosotros trabajamos mucho a través de correo electrónico y de teléfono», explica la jefa de oficina Nieves Miguel. En su caso, lo más molesto es el acceso a una zona de aparcamiento para llegar al trabajo y el tráfico que se genera en las horas punta por los cortes en la zona pero entienden que no hay otra manera. «Cuando hay una obra si se quiere hacer bien hay que pasar por ello y para esto pues todas las épocas del año son malas, pero hay que hacerlo», finaliza desde su despacho.

El encargado de la tienda Cash Converters de Gamazo, Jacobo Nieto, en su caso habla de una mayor molestia en el caso de que los clientes no puedan llegar hasta la puerta si quieren llevarse artículos de grandes dimensiones. «Se complica si por ejemplo quieres llevarte un gran altavoz o algo de mayor tamaño, pero siempre se encuentra la manera», dice optimista. «Nos llaman mucho por teléfono para preguntar hasta dónde pueden llegar con el coche y cuáles serían los accesos, pero fuera de eso no vemos que la obra esté mal organizada, hay que tener paciencia, no queda otra», finaliza.

Al propietario del Bar Las Kubas le afecta de lleno. «El bajón en el rendimiento de trabajo se ha notado de una forma brutal. Hemos tenido cancelación de reservas por las obras y ahora que llegan en esta fase que alcanza la puerta tendremos que renunciar a la opción de montar la terraza por la mañana con la pérdida que eso conlleva, ¿quién se va a sentar a tomar algo con el polvo, los golpes y el ruido de fondo», explica molesto David Miranda, propietario del negocio. Hace apenas unas semanas ganó el bronce en el XXVII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid y los trabajos que hay a pie de calle «deslucen un poco que más gente lo venga a probar».

Miranda ha tenido que tirar de alquiler de plaza de garaje para que le sea más accesible, rápido y cómodo el acceso a su puesto de trabajo. «Los cuatro negocios de hostelería que hay en esta calle estamos igual y estas dos últimas semanas peor aún», admite. Han perdido ese flujo de clientes que llegaba desde la estación de trenes, que iba hacia los hoteles y que ya directamente no pasa por aquí. «Eso se ha notado una pasada», lamenta el hostelero, quien piensa que hay una forma de hacer las obras sin afectar tanto a los negocios. «Con más personal, más turnos o con otra forma de organización», puntualiza.

Líneas afectadas

Con motivo de la segunda fase de las obras, que se centran en la calle Gamazo, el transporte público modifica desde hoy varias de sus rutas, como así lo anuncia la empresa Auvasa. Las líneas de autobús afectadas desde este martes son: 2, 4, 7, 9, 18, 19, 26, P13, M1, LC, LD, LP y B1. Además, se suprimen las paradas de Calle Gamazo 17 esquina con Bailén y la de Plaza Madrid Fuente Dorada. En el caso de la primera, la alternativa más cercana es Calle General Ruiz, 4 (con las líneas 2, 4, 7, 9, 18, 19, P13, M1 y B1) y en el caso de la Plaza Madrid la opción es la de Plaza Madrid, 2 solo para la línea 4.