Muere un motorista al colisionar con un tractor en Velliza

Sofía Fernández Valladolid Domingo, 17 de agosto 2025, 14:10

El aviso a los servicios de emergencias del 112 de Castilla y León sobre un grave accidente en la localidad de Velliza ponía en marcha de inmediato un operativo en el que Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios de Sacyl acudían a la zona donde se había producido el siniestro poco después de las doce del mediodía.

En el accidente ha fallecido un motorista que circulaba por la VP 5804 sentido Villamarciel, a la altura del cruce de Pedroso de la Abadesa, tras la colisión entre la moto que conducía el hombre y un tractor que pasaba en ese momento por la carretera.

Por el momento, se desconoce tanto la edad del hombre que ha perdido la vida como consecuencia de este accidente como si ha sido necesaria atención médica para el conductor del tractor implicado en el siniestro.