Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid
El Angers de la Ligue 1, último equipo interesado en el centrocampista marroquí
Valladolid
Domingo, 17 de agosto 2025, 08:47
El futuro de Selim Amallah está lejos de Zorrilla. Eso piensan en el Real Valladolid y eso da por sentado el agente del futbolista marroquí. ... Amallah, que no entró en la lista de convocados para el encuentro inaugural de la temporada el pasado viernes, tampoco estuvo en la grada con permiso del club para desplazarse a Madrid.
El jugador y sus representantes tienen carta blanca por parte del Real Valladolid para buscar una salida, y, aunque se esperaba que a estas alturas el centrocampista ya no formase parte de la plantilla blanquivioleta, lo cierto es que su adiós se está dilatando más de lo esperado.
El problema para su salida de Zorrilla está en la cuantía de su ficha, de 800.000 euros, y que clubes interesados, el último el Angers de la Ligue 1 francesa, se echen atrás. En España, clubes como el Levante, el Espanyol y el Alavés también se han interesado por Amallah, pero los agentes del jugador no han llegado a un acuerdo de momento.
