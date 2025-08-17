El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Selim Amallah. Carlos Gil Roig
Real Valladolid

Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid

El Angers de la Ligue 1, último equipo interesado en el centrocampista marroquí

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:47

El futuro de Selim Amallah está lejos de Zorrilla. Eso piensan en el Real Valladolid y eso da por sentado el agente del futbolista marroquí. ... Amallah, que no entró en la lista de convocados para el encuentro inaugural de la temporada el pasado viernes, tampoco estuvo en la grada con permiso del club para desplazarse a Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  2. 2

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    Dos incendios afectan a la provincia de Segovia esta madrugada
  5. 5

    Valladolid tiene 116 pueblos donde más de la mitad de sus casas están vacías casi todo el año
  6. 6 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  7. 7

    Los vecinos de Pilarica alzan la voz contra las obras de la tercera vía: «En mi casa tiembla hasta la caldera»
  8. 8 La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal
  9. 9

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  10. 10

    Las quejas por ruidos alcanzan la mayor cifra en los últimos cuatro años en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid

Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid