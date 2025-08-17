El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos bomberos del Ayuntamiento de Valladolid intervienen en un accidente en la VA-30 en abril de 2024. Carlos Espeso

Valladolid

VA-30: dos rescatadores diferentes para una misma carretera de 20 kilómetros

La ronda exterior discurre por cuatro términos municipales lo que obliga en caso de emergencia a movilizar a los Bomberos de Valladolid o a los Diputación, con tiempos de respuesta y recursos distintos

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:23

Cosas de términos municipales y de líneas imaginarias, pero que afectan al ciudadano. No solo al vallisoletano, tanto de la capital como de la provincia, ... por eso de la cercanía, sino también a todo aquel que circule por la VA-30. Y la realidad está ahí en temas de seguridad en el gran anillo que bordea la capital desde Cigales hasta Arroyo de la Encomienda. Porque no es lo mismo tener un accidente en un punto kilométrico que en otro. Principalmente porque uno no va a recibir la misma asistencia, aunque circule sin cambiar de vía. En temas sanitarios, en cualquier tipo de percance, el 112 movilizará a los servicios más cercanos. Al igual que la Guardia Civil de Tráfico. Pero la situación cambia si se precisa de los bomberos ya sea para la excarcelación de ocupantes, extinguir un incendio o la limpieza de algún tipo de residuo en la carretera.

