Trabajos de sustitución de las juntas de uno de los viaductos de la VA-30. Rodrigo Ucero

Valladolid

Menos baches en la VA-30: sustituyen las juntas de los viaductos de la ronda

Los operarios trabajan durante estas dos semanas en la conservación de las infraestructuras, lo que afecta a un carril de circulación

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:21

Una señal de alerta naranja avisa a los conductores que circulan por la VA-30, la ronda exterior de Valladolid, en dirección hacia Renedo. Una ... vez pasado el enlace de La Cistérniga, la salida hacia la Autovía del Duero, los carteles advierten de que hay que reducir la velocidad, que pisar el freno, que pasar de los 100 kilómetros por hora a 80. ¿Por qué? Por problemas en la superficie de la calzada. Baches. Un desnivel que provoca traqueteos en el vehículo. Y como este punto, hay varios en la VA-30.

