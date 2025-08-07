Menos baches en la VA-30: sustituyen las juntas de los viaductos de la ronda

Una señal de alerta naranja avisa a los conductores que circulan por la VA-30, la ronda exterior de Valladolid, en dirección hacia Renedo. Una ... vez pasado el enlace de La Cistérniga, la salida hacia la Autovía del Duero, los carteles advierten de que hay que reducir la velocidad, que pisar el freno, que pasar de los 100 kilómetros por hora a 80. ¿Por qué? Por problemas en la superficie de la calzada. Baches. Un desnivel que provoca traqueteos en el vehículo. Y como este punto, hay varios en la VA-30.

El Ministerio de Transportes ha iniciado esta semana la sustitución de las juntas en los viaductos que jalonan esta carretera, de casi 22 kilómetros. Los trabajos se centraron el lunes en el puente sobre el río Esgueva. Este jueves se ejecutaron en los viaductos que permiten salvar el polígono de San Cristóbal y la carretera de Segovia. En ambos casos, en dirección hacia Tordesillas. Y en ambos casos, ha sido necesario cortar al tráfico un carril de circulación, señalizado con pivotes rojos para regular el paso de los vehículos, que han tenido que circular en fila india durante gran parte de la jornada.

Ampliar Señalización de inicio para el corte de un carril en la VA-30. Rodrigo Ucero

Estas obras, que se extenderán al resto de juntas de los puentes y viaductos de la ronda, se ejecutan dentro de los contratos de conservación y explotación integral de carreteras. De momento, la Policía Municipal ha informado de que, hasta el día 13, esta operación se realizará en el enlace E-19 (con el Camino Viejo de Simancas) y el E-21 (con Arroyo de la Encomienda).

Las obras que durante esta semana se acometen en la VA-30 (y que se llevan a cabo durante el verano para interferir lo menos posible en la circulación) implican que, estos días de agosto, las dos grandes rondas de Valladolid estén en obras.

Ampliar Juntas ya reparadas en uno de los viaductos de la VA-30. El Norte

Continúan los trabajos para convertir la VA-20 (ronda interior) en un viario urbano, con la eliminación de arcenes y ampliación de aceras y carril bici que, finalmente, harán que la velocidad máxima en esta ronda interior baje de 80 a 50 kilómetros por hora. Desde el pasado martes 22 de julio se llevan a cabo unos trabajos que obligan al corte de la calzada, en sentido A-62.

En la actualidad, el corte total se centra en las glorietas entre el hospital Río Hortega y la avenida de Soria. El tráfico se desvía (al menos hasta el día 13) por las calles Dulzaina y Carraca para llegar hasta la avenida de Soria, según informa la Policía Municipal.