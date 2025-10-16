La Policía Local sanciona a 49 conductores en una semana por usar el móvil al volante

La campaña de control y vigilancia de distracciones al volante, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y que ha contado con la colaboración de la Policía Local de Valladolid, se ha saldado con un total de 85 conductores sancionados por diferentes motivos, fundamentalmente por utilizar el teléfono móvil durante la conducción.

Durante la iniciativa, desarrollada entre los días 6 y 12 de octubre, los agentes municipales han controlado un total de 1.779 vehículos, si bien 85 (el 4,8% del total) fueron propuestos para sanción. El grueso de las multas, 49, se las llevaron aquellos que fueron 'cazados' con el móvil durante la conducción, mientras que dieciséis fueron denunciados por utiilizar auriculares.

Asimismo, dieciséis conductores fueron sancionados por otras distracciones (la Policía Local de Valladolid no concreta cuáles) y una más, por otras causas.

El objetivo de esta campaña era concienciar a los conductores sobre la peligrosidad de la utilización de las nuevas tecnologías mientras se conduce, ya que multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente, equiparable a la conducción con exceso de alcohol. En los peatones provoca distracción y aumenta el riesgo de atropello.

Las distracciones al volante son el primer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente, en aquellos siniestros con víctimas mortales, 404 casos asociados en el año 2022, lo que representa un 31% sobre el total de los siniestros mortales considerados.