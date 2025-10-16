Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un hombre de 39 años, vecino de Rosselló (Lleida), como presunto autor de un delito contra los animales tras matar a una vaca a la que que arrolló con su quad en un encierro de Bolaños de Campos.

El instituto armado tuvo conocimiento de los hechos tras recibir una llamada telefónica del delegado gubernativo del encierro de campo celebrado el 3 de octubre a las 17:00 horas en la citada localidad vallisoletana, en la que se comunicaba que una de las reses utilizada en el festejo había sido atropellada por un vehículo quad causándole la muerte. Seguidamente, se procedió a realizar una investigación del hecho, ya que podría suponer un delito contra los animales.

El hecho sucedió nada más proceder a la suelta de la primera de las dos vaquillas que formaban parte del encierro de campo, de nombre 'Grajilla', cuando esta se salió del recinto improvisado que habían formado los participantes con sus vehículos. En ese momento, uno de los participantes que conducía un quad embistió al animal pasando con el vehículo por encima del mismo, causándole la muerte en el acto.

La persona que conducía el quad intentó abandonar el lugar, pero varios vecinos lograron identificar al autor del hecho. Por el perjuicio causado, presentaron denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco tanto el alcalde de Bolaños como el ganadero que organizaba el festejo.

Código Penal

Por todo ello, la Benemérita ha procedido a investigar a un varón de 39 años, de nacionalidad española y vecino de la localidad de Rosselló (Lleida), como autor de un delito contra los animales, recogido en el Código Penal.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid (Urbanismo y Medio Ambiente), pudiendo el ahora investigado enfrentarse a una pena recogida en el artículo 340 bis del Código Penal, que puede llegar a ser castigado con penas de prisión de seis a dieciocho meses o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

También ha sido remitida a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid una denuncia por tener caducada la ITV del quad en el momento de los hechos.