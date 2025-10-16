Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón

Semana negra en las carreteras de la provincia. Este jueves, un motorista, de 62 años y vecino de Valladolid, ha fallecido en un accidente de tráfico en la N-122, en el término municipal de Sardón de Duero. El suceso se ha producido sobre las 9:30 horas en el kilómetro 336,8 de la citada carretera, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de una colisión frontal entre una motocicleta y un vehículo articulado. Como consecuencia del brutal impacto, el conductor de la moto ha fallecido.

Hasta el lugar se ha desplazado rápidamente la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, así como una UVI móvil y un equipo médico de Tudela de Duero. Una vez allí, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del motorista, de 62 años.

Se trata del segundo muerto en un accidente con motocicletas implicadas en las carreteras vallisoletanas en apenas cuatro días. El pasado domingo, sobre las 14:00 horas, un hombre de 52 años murió tras sufrir un accidente cuando circulaba en moto por la autovía A-11, a la altura de La Cistérniga. El varón fue evacuado en UVI móvil al Hospital Clínico de Valladolid, donde falleció horas después.

Además, hace menos de un mes, en la madrugada del domingo 21 de septiembre, un joven de 22 años falleció en brutal choque frontal de su turismo, un Renault Clio, contra un camión en la N-122, a la altura del municipio vallisoletano de Traspinedo.

Con la muerte de este motorista, son ya doce las personas fallecidas en accidente de tráfico, cinco de ellas motoristas, en las carreteras interurbanas de Valladolid, según las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Respecto al mismo periodo del año pasado, son tres más las personas fallecidas en accidentes de tráfico en la provincia.

