Dos heridos tras una colisión múltiple en la N-601 en Valladolid

El accidente, en el que se han visto implicados cuatro turismos, se ha producido a las siete de la mañana de este miércoles

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:27

Comenta

Dos hombres, cuyos datos de filiación por el momento se desconocen, han resultado heridos a primera hora de este miércoles tras un accidente de tráfico múltiple en la N-601 en Valladolid. El siniestro ha tenido lugar a las 7:00 horas en el kilómetro 185 de la citada carretera, cuando una llamada ha alertado al servicio de emergencias 112 de una colisión en la que se han visto implicados cuatro turismos y ha solicitado asistencia sanitaria para dos ocupantes.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal sanitario para atender a los heridos, que presentaban dolores en el cuello.

Por el momento se desconoce si han requerido traslado hospitalario.

