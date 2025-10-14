Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora

El Norte Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 10:42 Comenta Compartir

Una mujer, cuyos datos de filiación por el momento se desconocen, ha resultado herida al colisionar el turismo en el que viajaba con una furgoneta y posteriormente volcar en Valladolid. El accidente se ha producido sobre las 10:08 horas en la avenida de Zamora, a la altura del cruce con Arca Real, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 del choque y ha solicitado asistencia para una ocupante del vehículo, que estaba herida consciente y no podía abandonar el coche por la posición y por encontrarse sujeta por el cinturón de seguridad.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía, los Bomberos y una ambulancia para atender a la mujer.

Por el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones, así como si ha sido necesario su traslado hospitalario.