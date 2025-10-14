El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El vehículo volcado este martes por la mañana en la avenida de Zamora. El Norte

Valladolid

Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora

Los Bomberos han tenido que excarcelar a una ocupante del turismo, que estaba consciente pero se encontraba herida

Martes, 14 de octubre 2025, 10:42

Una mujer, cuyos datos de filiación por el momento se desconocen, ha resultado herida al colisionar el turismo en el que viajaba con una furgoneta y posteriormente volcar en Valladolid. El accidente se ha producido sobre las 10:08 horas en la avenida de Zamora, a la altura del cruce con Arca Real, cuando una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 del choque y ha solicitado asistencia para una ocupante del vehículo, que estaba herida consciente y no podía abandonar el coche por la posición y por encontrarse sujeta por el cinturón de seguridad.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía, los Bomberos y una ambulancia para atender a la mujer.

Por el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones, así como si ha sido necesario su traslado hospitalario.

