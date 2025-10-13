El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Armas blancas intervenidas en la calle Doctor Cazalla este lunes. El Norte
Valladolid

Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel

La Policía Municipal intercepta a un grupo de jóvenes, ligados a bandas juveniles violentas, en la calle Doctor Cazalla

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:18

Comenta

Se han levantado dos actas: una por tenencia ilícita de armas y otra por insultos a los agentes intervinientes. La Policía Municipal, dentro de las ... labores de prevención en zonas de ocio nocturno, ha incautado dos armas blancas, una de ellas un machete de grandes dimensiones, que portaba un grupo de jóvenes en la madrugada de este lunes. Los hechos tuvieron lugar pasadas las 7:00 horas, cuando los policías sorprendieron a los jóvenes, conocidos por los policías por sus vínculos a grupos juveniles violentos, en la calle Doctor Cazallas, en la zona de San Miguel.

