Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel

Se han levantado dos actas: una por tenencia ilícita de armas y otra por insultos a los agentes intervinientes. La Policía Municipal, dentro de las ... labores de prevención en zonas de ocio nocturno, ha incautado dos armas blancas, una de ellas un machete de grandes dimensiones, que portaba un grupo de jóvenes en la madrugada de este lunes. Los hechos tuvieron lugar pasadas las 7:00 horas, cuando los policías sorprendieron a los jóvenes, conocidos por los policías por sus vínculos a grupos juveniles violentos, en la calle Doctor Cazallas, en la zona de San Miguel.

Además de retirar las dos armas blancas, los identificados faltaron al respeto a los policías.

Uno de los implicados, de origen colombiano y de 18 años, ha estado presente en varios enfrentamientos en los últimos meses, principalmente en peleas y siempre con grandes navajas en su poder.

Por ejemplo, a mediados de agosto fue identificado en la calle Espíritu Santo en una noche que acabó con un enfrentamiento con heridos de gravedad en el Paseo de Zorrilla.