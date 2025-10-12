Heridos dos hombres de 47 y 74 años tras chocar su coche contra una tapia en La Victoria

Promociones de vivienda en el paseo del Obregón y la calle Frambuesa, en una imagen de archivo.

Un accidente de tráfico se ha saldado con dos personas heridas en la capital vallisoletana. El siniestro ha tenido lugar a las 15:51 horas de este domingo en el cruce del paseo Obregón con la calle Frambuesa, en el barrio de La Victoria, donde según ha informado el 112 un turismo ha chocado contra una pared.

Como consecuencia de la colisión han resultado lesionados los dos ocupantes del coche, que según los alertantes no podían salir del vehículo. Hasta el lugar se han desplazado agentes tanto de la Policía Nacional como Local, los Bomberos de Valladolid y sanitarios de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Rechazaron su traslado

Tras la intervención de los Bomberos, en la intersección donde se ha producido el siniestro han sido atendidos dos varones de 47 y 74 años de edad, que de acuerdo con la información facilitada por Emergencias 112 han rechazado su traslado a un centro sanitario de la ciudad.