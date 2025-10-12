El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Promociones de vivienda en el paseo del Obregón y la calle Frambuesa, en una imagen de archivo. Alberto Mingueza

Valladolid

Heridos dos hombres de 47 y 74 años tras chocar su coche contra una tapia en La Victoria

Los lesionados no podían salir de su turismo, lo que obligó a los Bomberos a intervenir

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:12

Comenta

Un accidente de tráfico se ha saldado con dos personas heridas en la capital vallisoletana. El siniestro ha tenido lugar a las 15:51 horas de este domingo en el cruce del paseo Obregón con la calle Frambuesa, en el barrio de La Victoria, donde según ha informado el 112 un turismo ha chocado contra una pared.

Noticias relacionadas

Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga

Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga

Herido un joven de 24 años tras salirse de la carretera en Quintanilla de Arriba

Herido un joven de 24 años tras salirse de la carretera en Quintanilla de Arriba

Como consecuencia de la colisión han resultado lesionados los dos ocupantes del coche, que según los alertantes no podían salir del vehículo. Hasta el lugar se han desplazado agentes tanto de la Policía Nacional como Local, los Bomberos de Valladolid y sanitarios de Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

Rechazaron su traslado

Tras la intervención de los Bomberos, en la intersección donde se ha producido el siniestro han sido atendidos dos varones de 47 y 74 años de edad, que de acuerdo con la información facilitada por Emergencias 112 han rechazado su traslado a un centro sanitario de la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  3. 3

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  4. 4 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  5. 5

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  6. 6 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  7. 7 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  8. 8

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  9. 9

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    El colegio de Valladolid pionero en traer la educación emocional al aula. «Es una asignatura espectacular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Heridos dos hombres de 47 y 74 años tras chocar su coche contra una tapia en La Victoria

Heridos dos hombres de 47 y 74 años tras chocar su coche contra una tapia en La Victoria