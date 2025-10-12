Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga

Domingo negro en las carreteras de la comunidad, con dos fallecidos en menos de 12 horas. La Sala del 112 ha informado de la ... muerte de un hombre de 52 años tras sufrir un accidente cuando circulaba en moto por la autovía A-11, a la altura de La Cistérniga. El hombre, que fue trasladado en UVI móvil al Clínico de Valladolid, no pudo recuperarse de las heridas causadas, falleciendo en el centro hospitalario horas después.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 357 de la citada vía, en torno a las 14 horas de este domingo, cuando una llamada alertaba al centro de emergencias de Castilla y León de que se había producido un accidente de moto, resultando herido el conductor del ciclomotor, que estaba consciente.

Al lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizó a una UVI móvil. Los médicos atendieron en el lugar de los hechos al motorista, siendo trasladado posteriormente en la ambulancia medicalizada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, falleciendo en el propio hospital.

Horas antes, en torno a las seis de la madrugada, se registró otro fallecimiento en la CL-527, a la altura del término municipal de la localidad zamorana de Pereruela. Varias llamadas alertaron de la presencia de un vehículo calcinado, en cuyo interior había un único ocupante, del que los servicios médicos solo pudieron certificar su muerte. Apenas una hora después, en carreteras vallisoletanas, un joven de 24 años resultaba herido tras salirse de la vía cuando circulaba por la N-122 a la altura de Quintanilla de Arriba.