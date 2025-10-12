El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El accidente ha tenido lugar en la A-11, a la altura de La Cistérniga. Alberto Mingueza

Valladolid

Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga

La víctima fue trasladada al Hospital Clínico en UVI móvil, donde no pudieron hacer nada por salvar su vida

E. N.

E. N.

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:31

Comenta

Domingo negro en las carreteras de la comunidad, con dos fallecidos en menos de 12 horas. La Sala del 112 ha informado de la ... muerte de un hombre de 52 años tras sufrir un accidente cuando circulaba en moto por la autovía A-11, a la altura de La Cistérniga. El hombre, que fue trasladado en UVI móvil al Clínico de Valladolid, no pudo recuperarse de las heridas causadas, falleciendo en el centro hospitalario horas después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  3. 3

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  4. 4

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  5. 5 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  6. 6 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  7. 7

    Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»
  8. 8 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  9. 9

    La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga

Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga