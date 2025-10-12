El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancias del Sacyl, en una imagen de archivo. Antonio de Torre
Zamora

Muere una persona en el incendio de un vehículo en la CL-527 en Pereruela

El personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento en el lugar de los hechos

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:37

Una persona ha fallecido esta pasada madrugada en el incendio de un vehículo en el kilómetro 18 de la carretera CL-527, en sentido Fermoselle, dentro del término municipal de la localidad zamorana de Pereruela.

Según informaron varias llamadas recibidas por el centro de emergencias Castilla y León 112 a las 6.15 horas, un vehículo se encontraba ardiendo en el punto kilométrico 18 de la CL-527.

Desde la sala se informó a la Guardia Civil de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora, a Medio Ambiente y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de una persona en el interior del vehículo calcinado.

