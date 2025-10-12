Herido un joven de 24 años tras salirse de la carretera en Quintanilla de Arriba

El Norte Valladolid Domingo, 12 de octubre 2025, 11:38 Comenta Compartir

Un joven de 24 años ha resultado herido en un accidente de tráfico tras salirse de la vía por la circulaba con su turismo, en el punto kilométrico 317 de la N-122, a la altura de Quintanilla de Arriba.

Los hechos han tenido lugar a las 07:16 horas de este domingo y al lugar se ha trasladado una dotación de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y emergencias sanitarias del Sacyl, que han movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El equipo médico de Peñafiel ha dado la primera asistencia al herido en el lugar del accidente, que ha sido trasladado al hospital en el ambulancia de soporte vital básico.

