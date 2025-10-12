El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia del Sacyl, en una imagen de archivo. Antonio de Torre
Valladolid

Herido un joven de 24 años tras salirse de la carretera en Quintanilla de Arriba

El accidente se produjo en la N-122 y fue trasladado al hospital en ambulancia de soporte vital básico

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:38

Un joven de 24 años ha resultado herido en un accidente de tráfico tras salirse de la vía por la circulaba con su turismo, en el punto kilométrico 317 de la N-122, a la altura de Quintanilla de Arriba.

Los hechos han tenido lugar a las 07:16 horas de este domingo y al lugar se ha trasladado una dotación de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y emergencias sanitarias del Sacyl, que han movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El equipo médico de Peñafiel ha dado la primera asistencia al herido en el lugar del accidente, que ha sido trasladado al hospital en el ambulancia de soporte vital básico.

