La Guardia Civil vuelve a poner coto a las carreras ilegales en Valladolid

Acción, reacción. Ni un viernes sin concentración de carreras ilegales en diferentes puntos de la provincia vallisoletana y ni un viernes sin la presencia de ... la Guardia Civil. Volvió a suceder en la noche del 10 de octubre, cuando varios participantes y amantes de esta práctica se volvieron a concentrar en polígonos para disfrutar de su afición. Se les vieron en el polígono San Cosme de Villanubla, si bien la Guardia Civil hizo acto de presencia, como en otras ocasiones, para poner coto a las carreras ilegales.

Su mera presencia es disuasoria y hace que esos centenares de personas, por lo menos, detengan su actividad hasta que se van los agentes. A Villanubla llegaron este viernes después de varias semanas en el polígono industrial de El Brizo de Aldeamayor, tal vez el preferido por estos participantes. Allí, también fue la Guardia Civil, como otras tantas veces.

Tanto El Brizo como San Cosme son dos de los emplazamientos favoritos, a tenor de las veces que acuden cada viernes. Desde hace años se les ha visto en esas amplias, sin coches aparcados, y con largas rectas. Por ejemplo, este viernes se les vio en la calle Herradores, con marcas de neumáticos aún recientes.

'Lanzadas'

Aunque son muchos los asistentes a este tipo de eventos, son muy pocos los que pisan el acelerador a tope en la calzada para competir en las denominadas 'lanzadas'. Además de estos dos enclaves, la Guardia Civil tiene controlados otros puntos en la provincia. En el mes de mayo, la Guardia Civil identificó a cinco conductores en Arroyo de la Encomienda. De igual manera, en la capital existen también varias zonas como en la calle Oxígeno o en el Carrefour de Barrio España. Calles controladas por la Policía Municipal, en esta ocasión, por parte de la Policía Municipal.

Muchos son los esfuerzos que ha llevado a cabo, principalmente, la Guardia Civil. Además de apariciones para disolver la concentración, han acudido en más de una ocasión a puntos estratégicos para blindar la zona de las carreras e identificar allí a todos los presentes. Eso acarreó multas por infracciones al volante como la ITV caducada o, en contadas ocasiones, sorprenderles con algún arma prohibida o sustancias estupefacientes.

Sea como fuere, esas situaciones no han mermado los ánimos de los organizadores, pues cada viernes siguen con sus quedadas a través de las redes sociales. Eso sí, nunca desvelan el punto exacto de forma pública.