Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano

Ha ocurrido sobre las 11:00 horas de este domingo. Minuto arriba minuto abajo, un joven de 24 ha entrado en el gastrobar Chico Loco ... de la plaza Circular de la capital vallisoletana para sembrar el pánico a todos los presentes. Al acceder al establecimiento, el sospechoso ha sacado una pistola, que según testigos presenciales «parecía real», y la ha puesto encima de la barra. Tras amenazar a varias personas, el joven ha afirmado que se trataba de un policía colombiano.

Tras recibir innumerables avisos, debido a la gravedad que se relataba y ante la posibilidad de que la pistola fuera real, varias dotaciones de la Policía Municipal y Nacional se han personado en el establecimiento hostelero. Al acceder al mismo, los agentes cachearon al sospechoso, al que le hallaron el arma entre sus vestimentas. De igual manera, pudieron certificar que era un arma de aire comprimido y de perdigones (también están prohibidas). La misma ya ha sido remitida a la Policía Científica de la Policía Nacional para su análisis.

Ante el hallazgo, los agentes han detenido al joven y ficticio policía colombiano por delitos de amenazas.

Un inicio accidentado

El susto ha llegado al gastrobar Chico Loco después de que hace casi un mes otro suceso sobresaltara al reciente establecimiento hostelero abierto de la plaza Circular.

En esa ocasión, el 15 de septiembre, se originó un incendio en la cocina, que fue sofocado por los Bomberos de Valladolid.