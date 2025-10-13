El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la plaza Circular de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano

Varias dotaciones de la Policía se personaron en el establecimiento y tras cachear al sospechoso le hallaron el arma de aire comprimido

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:38

Comenta

Ha ocurrido sobre las 11:00 horas de este domingo. Minuto arriba minuto abajo, un joven de 24 ha entrado en el gastrobar Chico Loco ... de la plaza Circular de la capital vallisoletana para sembrar el pánico a todos los presentes. Al acceder al establecimiento, el sospechoso ha sacado una pistola, que según testigos presenciales «parecía real», y la ha puesto encima de la barra. Tras amenazar a varias personas, el joven ha afirmado que se trataba de un policía colombiano.

